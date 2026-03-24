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INTERVISTE

Berti sulla lotta scudetto: “Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora…”

Ex Inter, Berti: 'Milan e Napoli non mi fanno paura'
Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro, si è espresso sulla lotta scudetto tra Milan, Inter e Napoli nell'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'
Redazione PM

Il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina ha permesso a Milan e Napoli di accorciare le distanze dalla vetta. A otto partite dal traguardo, il Diavolo si è portato a -6, mentre gli azzurri seguono a -7. Per i nerazzurri si tratta del terzo passo falso consecutivo: dopo la sconfitta nel derby e il pari con l'Atalanta, la formazione di Chivu lascia altri due punti al 'Franchi'. La prossima giornata di campionato potrebbe già rivelarsi decisiva, con Barella e compagni che ospiteranno la Roma, mentre i rossoneri voleranno in Campania per sfidare proprio la squadra di Antonio Conte.

Milan, le parole di Nicola Berti sulla lotta scudetto

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In merito alla lotta scudetto tra Milan, Inter e Napoli si è espresso anche Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro dal 1988 al 1998. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'.

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"Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora… L'assenza di Bastoni è sottovalutata, è fondamentale, e poi torna Lautaro, decisivo pure tatticamente".

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