Ex Inter, Berti: 'Milan e Napoli non mi fanno paura'

Nicola Berti, ex centrocampista nerazzurro, si è espresso sulla lotta scudetto tra Milan, Inter e Napoli nell'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'

Il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina ha permesso a Milan e Napoli di accorciare le distanze dalla vetta. A otto partite dal traguardo, il Diavolo si è portato a -6, mentre gli azzurri seguono a -7. Per i nerazzurri si tratta del terzo passo falso consecutivo: dopo la sconfitta nel derby e il pari con l'Atalanta, la formazione di Chivu lascia altri due punti al 'Franchi'. La prossima giornata di campionato potrebbe già rivelarsi decisiva, con Barella e compagni che ospiteranno la Roma, mentre i rossoneri voleranno in Campania per sfidare proprio la squadra di Antonio Conte.