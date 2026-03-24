Secondo lei assomiglia a Toni?«Rispetto a Luca secondo me è diverso. Per i movimenti che fa. e lo dico con grande rispetto, un po' mi ricorda Van Basten».
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INTERVISTE
Antonio Di Natale, ex storico attaccante dell'Udinese, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport di oggi. Tra i vari argomenti discussi, sopratutto in chiave Nazionale visti gli spareggi per il Mondiale ormai alle porte, l'ex attaccante ha voluto parlare anche di Francesco Pio Esposito, punta dell'Inter, facendo un paragone grandissimo e, sopratutto azzardato, con Marco Van Basten, storico ex attaccante del Milan ritiratosi a soli 30 anni, vincitore di 3 palloni d'oro. Ecco, di seguito, le sue parole:
Le parole di Antonio di Natale sul bomber dell'Inter Pio Esposito: «Pio è bravo e sono felice per la stagione che sta vivendo. Al primo anno in Serie A non era facile mostrare subito queste qualità, diventare titolare nell'Inter ed essere convocato dalla Nazionale».
Secondo lei assomiglia a Toni?«Rispetto a Luca secondo me è diverso. Per i movimenti che fa. e lo dico con grande rispetto, un po' mi ricorda Van Basten».
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