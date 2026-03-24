Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: le parole su Esposito e Marco Van Basten, ex Milan

Antonio Di Natale , ex storico attaccante dell'Udinese, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport di oggi. Tra i vari argomenti discussi, sopratutto in chiave Nazionale visti gli spareggi per il Mondiale ormai alle porte, l'ex attaccante ha voluto parlare anche di Francesco Pio Esposito , punta dell'Inter, facendo un paragone grandissimo e, sopratutto azzardato, con Marco Van Basten, storico ex attaccante del Milan ritiratosi a soli 30 anni, vincitore di 3 palloni d'oro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, che paragone

Le parole di Antonio di Natale sul bomber dell'Inter Pio Esposito: «Pio è bravo e sono felice per la stagione che sta vivendo. Al primo anno in Serie A non era facile mostrare subito queste qualità, diventare titolare nell'Inter ed essere convocato dalla Nazionale».