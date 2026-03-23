Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Di Canio: “Atteggiamento di Leao inaccettabile. Senza di lui il Milan segna di più”

INTERVISTE

Di Canio: “Atteggiamento di Leao inaccettabile. Senza di lui il Milan segna di più”

Di Canio critica Leao: 'Troppi però con lui. I gol contano quando non c'è'
Di Canio ha criticato aspramente l'attaccante del Milan Rafael Leao. Ecco le sue dichiarazioni dalla tappa milanese 'Legends Trophy"
Redazione

Ospite alla tappa italiana del 'Legends Trophy', organizzata da 'City Padel Milano' di Demetrio Albertini, l'ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato e sul Milan. In particolare, l'ex attaccante si è espresso in maniera molto aspra su Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole sulla punta portoghese.

Milan, ecco Di Canio su Leao

—  

Leao è ancora l'attaccante del futuro del Milan? "In Italia, se vogliamo crescere, dovete vedere, non l'Inghilterra che è un altro mondo, ma in Spagna e Germania in non c'è nessun giocatore su cui l'opinione pubblica si divide sempre: sì però se facesse, sì però i suoi gol li ha fatti... Un però nel calcio che conta già è troppo. Con Leao ne usi sempre cinque o sei: non si può. Solo in Italia ci stiamo abituando, forse perché abbiamo poco talento, di accettare o sopportare. Se il Milan vuole crescere una squadra e un ambiente a livello mondiale non puoi avere un giocatore che non sai come si alza la mattina o come arriva. Quanto costa 1 euro? Vabbè ci proviamo. 8 milioni? Devo rinnovarlo? Lo dico io, non sono dirigente del Milan e sono affari loro".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Giroud fa ancora la differenza al Lille: il Milan se ne è privato troppo presto? >>>

Lei conosce Tare... "Avete visto l'atteggiamento all'Olimpico, mi sembra chiaro il labiale di Tare quando stava uscendo Leao: perché per un dirigente serio che ha giocato a calcio, ha fatto calcio, che ha costruito la Lazio come l'ha costruita e l'ha portata a rendere bene con giocatori presi a prezzi accettabilissimo e che vuole riportare il Milan agli antichi fasti, un atteggiamento così non esiste. Ci può stare lo scazzo di un giocatore che si arrabbia un attimo perché in quel momento ci tiene molto: il problema è la conduzione generale nel tempo di un giocatore che avrebbe avuto tutte le potenzialità. Ha 27 anni... Se tu sei stato più forte a 21 anni che a 27, sei meno. I gol contano quando nello stesso campionato la differenza si vede con o senza Leao, quando lui c'è. Senza di lui il Milan fa più gol ed è più solido: 21 gol segnati, 8 vittorie e 3 subiti".

Leggi anche
Milan, senti Lewandowski sul suo futuro: “Non ho preso nessuna decisione. Sto decidendo...
De Paola: “Napoli più chance del Milan nella rincorsa Scudetto. Ecco cosa farei con Leao e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA