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De Paola: “Napoli più chance del Milan nella rincorsa Scudetto. Ecco cosa farei con Leao e Pulisic”

De Paola: 'Rincorsa Scudetto? Napoli ha più chance del Milan. Su Leao...'
Il giornalista Paolo De Paola ha parlato di Napoli e Milan in vista della rincorsa Scudetto ai microfoni di 'TMW Radio'. Ecco le sue parole
Redazione

Durante il consueto appuntamento settimanale con 'L'Editoriale' in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo De Paola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria di 'San Siro' contro il Torino di Roberto D'Aversa. In particolare, il giornalista si è espresso sulla lotta Scudetto tra Inter, Milan e Napoli e sulla coppia d'attacco rossonera Leao-Pulisic. Ecco, di seguito, le parole di Paolo De Paola.

Le parole di De Paola sul Milan

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È più il Milan o il Napoli che può contendere lo scettro all'Inter? "A vedere l'andamento di Milan e Napoli ci rendiamo conto di come entrambe stiano meritando di essere lì. Il numero di giocatori che è stato recuperato dagli azzurri mi fa pensare che si possa finalmente puntare su tutti i campioni. Probabilmente per questo motivo penso che una minima chance in più ce la possa avere Conte. Il prossimo turno comunque sarà decisivo, dato che ci saranno degli incroci importantissimi".

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Il Milan effettivamente non riesce a riattivare Pulisic e Leao. Che ragionamenti andranno fatti su questi giocatori? "Io ho la sensazione che manchi il feeling tra questi due giocatori. Pulisic in particolare non mi sembra sereno in questo momento, mentre di solito è un calciatore estroverso. Leao invece non è più quello di prima anche perché ha dei problemi fisici per via della pubalgia. In allenamento per esempio si è visto come nella progressione non riesca ad essere veloce come sempre. Le riflessioni di certo si possono fare, ma prima dovrebbe tornare in condizione".

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