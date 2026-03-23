De Paola: 'Rincorsa Scudetto? Napoli ha più chance del Milan. Su Leao...'

Il Milan effettivamente non riesce a riattivare Pulisic e Leao. Che ragionamenti andranno fatti su questi giocatori? "Io ho la sensazione che manchi il feeling tra questi due giocatori. Pulisic in particolare non mi sembra sereno in questo momento, mentre di solito è un calciatore estroverso. Leao invece non è più quello di prima anche perché ha dei problemi fisici per via della pubalgia. In allenamento per esempio si è visto come nella progressione non riesca ad essere veloce come sempre. Le riflessioni di certo si possono fare, ma prima dovrebbe tornare in condizione".