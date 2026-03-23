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INTERVISTE

Albertini: “Ben venga il quarto posto, ma il Milan deve sempre puntare al massimo”

Albertini: 'Il Milan è la prima contendente dell'Inter per lo scudetto'
Dal Milan alla lotta scudetto, passando per le parole su Luka Modric: le dichiarazioni di Demetrio Albertini dal 'Legends Trophy' di Milano
Redazione PM

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dalla tappa milanese del 'Legends Trophy', circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale. Di seguito, le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato.

Milan, le parole di Albertini dal Legends Trophy

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Sullo scudetto: "Oggettivamente prima deve perderlo l'Inter. Oggi i nerazzurri hanno in mano lo scudetto: dipende da loro. Certo è che se dovesse capitare l'impensabile e tu non cogli l'occasione sarebbe un grande sbaglio. La bellezza del campionato è questo, essere dietro ti da un senso di tranquillità".

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Su Modric: "La Serie A è un campionato con ritmi più bassi degli altri, quindi il rendimento di un giocatore dal valore assoluto come Modric non mi stupisce. Quello che mi stupisce è la sua continuità, perché essere così continui alla sua età è la cosa più difficile".

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Sul Milan: "L'anno scorso è stato un fallimento, come ammesso anche dalla dirigenza. Sono stati fatti dei cambiamenti, c'è stato un mercato che non è stato così condiviso in alcune scelte. Si è stato fatto un grande lavoro. Ben venga il quarto posto, ma il Milan deve sempre puntare al massimo. Il Napoli ha avuto tanti infortuni, perciò il Milan è la prima contendente dell'Inter, lo ha dimostrato per tutta la stagione"

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