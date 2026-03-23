Albertini: 'Il Milan è la prima contendente dell'Inter per lo scudetto'

Su Modric: "La Serie A è un campionato con ritmi più bassi degli altri, quindi il rendimento di un giocatore dal valore assoluto come Modric non mi stupisce. Quello che mi stupisce è la sua continuità, perché essere così continui alla sua età è la cosa più difficile".

Sul Milan: "L'anno scorso è stato un fallimento, come ammesso anche dalla dirigenza. Sono stati fatti dei cambiamenti, c'è stato un mercato che non è stato così condiviso in alcune scelte. Si è stato fatto un grande lavoro. Ben venga il quarto posto, ma il Milan deve sempre puntare al massimo. Il Napoli ha avuto tanti infortuni, perciò il Milan è la prima contendente dell'Inter, lo ha dimostrato per tutta la stagione"