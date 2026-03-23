Milan, così Lewandowski sul futuro: 'Non ho preso alcuna decisione'

"Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa, sia nelle interviste che ai media. Nulla è cambiato per me in termini di ciò che vorrei. Sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione". Queste le parole di Robert Lewandowski sul suo futuro dal ritiro della nazionale polacca.