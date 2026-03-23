Milan, così Lewandowski sul futuro: 'Non ho preso alcuna decisione'

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Come noto, Lewandowski ha il contratto in scadenza e sembra che non rinnoverà. Negli ultimi mesi, l'attaccante è stato spesso accostato al Milan per la prossima stagione. Infatti, il club di Via Aldo Rossi cercherà una punta e il nome di Robert Lewandowski potrebbe portare qualità ed esperienza in un reparto che da troppo è senza un vero padrone. Peraltro, nonostante l'età i suoi numeri stagionali sono ancora fenomenali (qui la nostra analisi sul polacco).
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