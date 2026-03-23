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Milan, senti Lewandowski sul suo futuro: “Non ho preso nessuna decisione. Sto decidendo cosa è meglio per me”

Milan, così Lewandowski sul futuro: 'Non ho preso alcuna decisione'
Dal ritiro della Polonia, Robert Lewandowski parla del suo futuro. La punta del Barcellona è uno dei nomi su cui lavora il Milan
Redazione

"Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa, sia nelle interviste che ai media. Nulla è cambiato per me in termini di ciò che vorrei. Sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione". Queste le parole di Robert Lewandowski sul suo futuro dal ritiro della nazionale polacca.

L'ex Bayern Monaco ha preso la parola nella conferenza stampa ad inizio ritiro polacco e si è espresso anche sul suo futuro. Come si legge, la punta del Barcellona non si è sbilanciata e si è detta ancora in dubbio su ciò che accadrà nei prossimi mesi, con un addio alla Catalogna sempre più probabile.

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Come noto, Lewandowski ha il contratto in scadenza e sembra che non rinnoverà. Negli ultimi mesi, l'attaccante è stato spesso accostato al Milan per la prossima stagione. Infatti, il club di Via Aldo Rossi cercherà una punta e il nome di Robert Lewandowski potrebbe portare qualità ed esperienza in un reparto che da troppo è senza un vero padrone. Peraltro, nonostante l'età i suoi numeri stagionali sono ancora fenomenali (qui la nostra analisi sul polacco).

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