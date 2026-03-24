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Milan, Galli ricorda: “Siamo atterrati all’Arena civica con l’elicottero. Qualcuno di noi era spaventato”

Milan, Galli: 'Gli elicotteri all'Arena? Un bel rischio'
Filippo Galli torna a parlare della presentazione del nuovo Milan di Silvio Berlusconi nel 1986: i rossoneri sono arrivati all'Arena civica di Milano in elicottero
Redazione PM

Il 18 luglio 1986, Silvio Berlusconi presenta ai tifosi il nuovo Milan con un esibizione tutt'altro che sobria: i rossoneri arrivano all'Arena Civica di Milano direttamente dal cielo, a bordo di due elicotteri. Una scena iconica, che ancora oggi viene ricordata con affetto da parte del popolo milanista.

Milan, Galli sulla presentazione in elicottero del 1986

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Filippo Galli è tornato a parlare di quel giorno nella sua intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le parole dell'ex difensore rossonero.

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"Gli elicotteri all’Arena, un bel rischio. È stata una mattinata incredibile, fantastica. Siamo partiti dall’aeroporto dei vip di Linate la mattina, verso le 10. Pioveva molto, ma c’era tanta, tantissima gente. E facevano cori e slogan. Presentava Cesare Cadeo, c’era molta allegria e fermento. Qualcuno di noi era spaventato, confusione eccessiva. Era previsto anche uno spettacolo, ma è stato annullato per il maltempo".

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