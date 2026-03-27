Italia, Capello: 'Tonali mi ha fatto alzare dal divano. Donnarumma ...'

"Non a caso, gli unici che ci davano ritmo erano Calafiori e Tonali , entrambi giocatori della Premier, uno dell’Arsenal e l’altro del Newcastle. Gli altri andavano alla velocità della nostra Serie A. Ma ripeto, non è solamente una questione di gambe, quanto di testa e di abitudine". Queste le parole dell'ex allenatore del Milan Fabio Capello sulla vittoria dell' Italia contro l'Irlanda del Nord . Nel suo intervento a 'La Gazzetta dello Sport' Capello ha parlato anche dell'ex centrocampista rossonero Sandro Tonali : "Un gran bel gol, da centrocampista vero. Tiro secco, potente. Lo ammetto, mi ha fatto alzare dal divano ".

Capello sull'Italia e Capello

Un passaggio anche sul CT Gattuso: "L’ho visto teso, come è normale che sia, ma anche parecchio carico in panchina. Ecco, al di là di difetti e difettucci, si è vista una Nazionale che ci ha messo l’anima e ha lottato. Da italiano so bene che abbiamo avuto squadre più forti in passato, ovviamente, ma quello che non posso tollerare è la mancanza di orgoglio, di agonismo, al di là delle qualità tecniche".