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PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Tonali centrocampista vero, mi ha fatto alzare dal divano. Donnarumma mi ha fatto venire un colpo”

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Capello: “Tonali centrocampista vero, mi ha fatto alzare dal divano. Donnarumma mi ha fatto venire un colpo”

Italia, Capello: 'Tonali mi ha fatto alzare dal divano. Donnarumma ...'
L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato della vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Gli estratti su Tonali e Donnarumma da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Non a caso, gli unici che ci davano ritmo erano Calafiori e Tonali, entrambi giocatori della Premier, uno dell’Arsenal e l’altro del Newcastle. Gli altri andavano alla velocità della nostra Serie A. Ma ripeto, non è solamente una questione di gambe, quanto di testa e di abitudine". Queste le parole dell'ex allenatore del Milan Fabio Capello sulla vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Nel suo intervento a 'La Gazzetta dello Sport' Capello ha parlato anche dell'ex centrocampista rossonero Sandro Tonali: "Un gran bel gol, da centrocampista vero. Tiro secco, potente. Lo ammetto, mi ha fatto alzare dal divano".

Capello sull'Italia e Capello

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Un passaggio anche sul CT Gattuso: "L’ho visto teso, come è normale che sia, ma anche parecchio carico in panchina. Ecco, al di là di difetti e difettucci, si è vista una Nazionale che ci ha messo l’anima e ha lottato. Da italiano so bene che abbiamo avuto squadre più forti in passato, ovviamente, ma quello che non posso tollerare è la mancanza di orgoglio, di agonismo, al di là delle qualità tecniche".

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Il parere su Donnarumma: "Gigio è uno dei migliori al mondo, se non il miglior portiere al mondo. Ma quando ha passato la palla agli avversari nel secondo tempo mi ha fatto venire un colpo. Ecco, immaginatevi un Kane o un Haaland al posto dell’attaccante dell’Irlanda del Nord in quella situazione".

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