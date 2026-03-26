Amoruso sullo Scudetto: 'Conte e Allegri hanno qualcosa in più'

Al termine della sosta per le Nazionali non ci saranno più pause: comincerà il rush finale che decreterà la squadra vincitrice della Serie A 2025/26. Difficile fare una previsione oggi perché dopo il 30^ turno la classifica al vertice si è accorciata con Milan e Napoli rispettivamente a -6 e -7 alle spalle dell' Inter prima in classifica. A dare un'opinione riguardo la lotta Scudetto anche l'ex giocatore Nicola Amoruso . Ecco, dunque, le parole dell'ex attaccante della Juventus ai microfoni di 'Radio TV Serie A'.

"Dietro ci sono due allenatori che hanno esperienza in questo. Conte appena ha vinto la partita col Cagliari la prima dichiarazione che ha fatto è stata: 'Noi ci siamo, siamo lì dietro per mettere pressione'. Allenatori che si nutrono di queste situazioni, le sanno vivere, le sanno trasmettere ai giocatori, sanno quando devono mettere un po’ più di intensità. Quindi l’arma in più può essere l’esperienza e la capacità di gestire la squadra in questo fine di campionato. Conte e Allegri hanno qualcosa in più".