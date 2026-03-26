Camarda: 'Sto facendo tanti sacrifici per tornare il prima possibile'

Sul gol di Ndour : "Cher è fortissimo, lo sappiamo tutti e non devo essere io a dirlo. Sono contentissimo per lui e per tutta la squadra".

Sul match dell'Italia di Gattuso con l'Irlanda del Nord: "Stasera tutta l'Italia sarà collegata, è una partita importantissima e tutti noi dobbiamo tifare e sostenere. Con Palestra e Pisilli ci siam sentiti, sono contentissimi e carichi e noi lo siamo per loro. Speriamo in meglio".