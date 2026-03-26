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INTERVISTE

Milan, senti Camarda: “Infortunio? Sto facendo tanti sacrifici per rientrare il prima possibile”

Camarda: 'Sto facendo tanti sacrifici per tornare il prima possibile'
Ai microfoni di 'Rai Sport' è tornato a parlare Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce. Ecco le parole sull'infortunio
Redazione

Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio alla spalla. Lo ha fatto ai microfoni di 'Rai Sport' all'intervallo del match dell'Italia Under 21, poi vinto 4-0. Peraltro, in campo c'era il suo grande amico e compagno di squadra al Milan Davide Bartesaghi, autore di una prestazione eccellente condita da due assist decisivi. Ecco, di seguito, le parole del classe 2008 di proprietà del Milan

Milan, le parole di Camarda

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Sul suo infortunio: "Sto facendo tanti sacrifici, mi alleno tanto, ogni giorno faccio doppia seduta tra fisioterapia e palestra, dandomi da fare per rientrare il prima possibile. Ci sono però dei tempi dettati e prestabiliti dal chirurgo che mi ha operato".

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Sul gol di Ndour: "Cher è fortissimo, lo sappiamo tutti e non devo essere io a dirlo. Sono contentissimo per lui e per tutta la squadra".

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Sul match dell'Italia di Gattuso con l'Irlanda del Nord: "Stasera tutta l'Italia sarà collegata, è una partita importantissima e tutti noi dobbiamo tifare e sostenere. Con Palestra e Pisilli ci siam sentiti, sono contentissimi e carichi e noi lo siamo per loro. Speriamo in meglio".

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