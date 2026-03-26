Turci: 'Scudetto? Napoli-Milan decisiva. Inter perderà altri punti'

Lotta Scudetto, le parole di Tommaso Turci

Sulle prossime partite: "Le prossime due giornate saranno determinanti. Il calendario conta molto: ci sono scontri importanti e incroci decisivi. Una volta, con certi distacchi, il campionato era chiuso; oggi non è più così. Ci sono state tante sorprese. Se il Napoli vincesse tutte le partite da qui alla fine, le possibilità di vincere lo Scudetto sarebbero alte. Ho la sensazione che l'Inter qualche punto lo lascerà ancora."