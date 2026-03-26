Turci: 'Scudetto? Napoli-Milan decisiva. Inter perderà altri punti'

Milan Futuro, dalla retrocessione alla rinascita: così l’Under 23 rossonera si è rilanciata in Serie D
Il Napoli può davvero crederci fino in fondo? "L'obiettivo deve essere vincerle tutte. È difficile, ma possibile. La sfida col Milan sarà subito decisiva, ma non è un ragionamento impossibile."
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Secondo te Antonio Conte sta iniziando a pensare concretamente allo Scudetto? "Conte è molto intelligente: sa che i campionati si costruiscono partita dopo partita. Ora la pausa può essere determinante per arrivare al meglio nel finale. Se arrivano altri risultati favorevoli, è chiaro che possono aprirsi nuovi scenari. Il Napoli ha la possibilità di fare più punti dell’anno scorso e sta recuperando i suoi migliori giocatori anche fisicamente."
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