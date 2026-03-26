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Pato racconta il suo più grande nemico: “Dopo i primi infortuni, giocavo due partite e mi fermavo di nuovo”

Milan, parla Pato: 'Gli infortuni sono uno degli aspetti più difficili del calcio'
Ai microfoni di 'The Athletic', Alexandre Pato racconta cosa si prova quando ci si infortuna. L'ex Milan, purtroppo, ne ha avuti troppi in carriera
Redazione

I tifosi del Milan hanno un grande rimpianto, almeno i più giovani: non essere mai riusciti a vedere l'enorme talento inespresso di Alexandre Rodrigues da Silva, meglio conosciuto come Pato. Il brasiliano arrivò al Milan nella stagione 2007-08 e incantò i tifosi rossoneri fin dai primi match. Indimenticabile la prestazione con gol all'esordio a 'San Siro' contro il Napoli oppure il gol in Champions League al Barcellona dopo pochissimi secondi che gelò il 'Camp Nou'. Dopo 6 anni, con Scudetto e Supercoppa Italiana in bacheca, lascia il Diavolo per tornare a giocare in Brasile, al Corinthians.

Milan, Pato racconta degli infortuni

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Purtroppo per lui, c'è stato un nemico invisibile che lo ha fermato e non gli ha permesso di spiccare il volo tra i più grandi di quegli anni. Parliamo, ovviamente, degli infortuni che lo hanno martoriato negli anni rossoneri, ma non solo. Nell'intervista concessa a 'The Athletic', il 'Papero' racconta anche dei tanti stop avuti in carriera. Ecco, di seguito, le sue parole.

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"Gli infortuni sono uno degli aspetti più difficili del calcio. La gente vede solo la partita. Non vede le lunghe file di giocatori infortunati che devono recuperare. L'unica cosa che si desidera è tornare in campo. Dopo il primo, poi il secondo e il terzo infortunio, giocavo due partite e poi mi infortunavo di nuovo".

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