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Milan, Gabbia: “Prima delle partite Allegri ci dice cose che poi si verificano in campo”

Milan, Gabbia: 'Siamo fortunati ad avere un allenatore come Allegri'
Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha elogiato il proprio allenatore Massimiliano Allegri: ecco un estratto della sua intervista a 'Sky Sport'
Redazione PM

Matteo Gabbia ha parlato dell'importanza di Massimiliano Allegri per il Milannell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport'. Il difensore ha sottolineato la capacità del tecnico rossonero di leggere i momenti della partita, esaltandone anche la gestione del gruppo e degli allenamenti. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Milan, le parole di Gabbia su Allegri

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"Siamo fortunati ad avere un allenatore e uno staff con grande esperienza e carisma. Ha migliorato tutti noi. La sua gestione del gruppo è straordinaria e anche dal punto di vista tecnico-tattico ci dà indicazioni nuove, a cui io personalmente non ero abituato. Mi ha colpito molto anche la gestione degli allenamenti e dei momenti della partita: spesso ci dice cose prima delle gare che poi si verificano davvero in campo. Questo fa capire il suo livello. Il merito del nostro percorso è di tutto lo staff e poi anche di noi giocatori".

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