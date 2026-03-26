Atzori: 'Allegri mi portò al casinò e mi fece vincere 10 milioni di euro'

Gianluca A t zori ha raccontato di un'esperienza con un Masismiliano Allegri molto diverso da quello che siamo abituati a vedere sulla panchina del Milan. Durante la stagione 1996-1997, i due erano compagni di squadra al Perugia e, al termine di una vittoria contro il Venezia si sono recati al casinò per festeggiare. Di seguito, le parole dell'ex difensore ai microfoni del podcast 'Doppio Passo'.

Atzori, Allegri e la passione per il casinò

“Andammo a giocare a Venezia e Allegri disse a me e a Cristiano Giunti che se avessimo vinto saremmo andati al casinò, per questo ci chiese di portarci dietro anche l’abito. Dopo la vittoria, mantiene la parola: mettemmo 500mila lire a testa e li demmo ad Allegri. Io non ero mai entrato in un casinò. C’era questo tavolo col croupier che faceva girare la pallina e Allegri così fece la sua giocata”.