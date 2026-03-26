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Il retroscena di Atzori: “Ad Allegri piaceva il casinò. Una sera ci ha fatto vincere 10 milioni in due giocate

Atzori: 'Allegri mi portò al casinò e mi fece vincere 10 milioni di euro'
Gianluca Atzori, ex difensore di Serie A, racconta di un Massimiliano Allegri perfettamente a suo agio anche al Casinò: il retroscena rivelato al podcast 'Doppio Passo'
Redazione PM

Gianluca Atzori ha raccontato di un'esperienza con un Masismiliano Allegri molto diverso da quello che siamo abituati a vedere sulla panchina del Milan. Durante la stagione 1996-1997, i due erano compagni di squadra al Perugia e, al termine di una vittoria contro il Venezia si sono recati al casinò per festeggiare. Di seguito, le parole dell'ex difensore ai microfoni del podcast 'Doppio Passo'.

Atzori, Allegri e la passione per il casinò

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“Andammo a giocare a Venezia e Allegri disse a me e a Cristiano Giunti che se avessimo vinto saremmo andati al casinò, per questo ci chiese di portarci dietro anche l’abito. Dopo la vittoria, mantiene la parola: mettemmo 500mila lire a testa e li demmo ad Allegri. Io non ero mai entrato in un casinò. C’era questo tavolo col croupier che faceva girare la pallina e Allegri così fece la sua giocata”.

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“La pallina capitò su questo numero e ricordo che Max si gasò come un bambino di 2 anni e vincemmo 36 volte la posta. Dopodiché rifà un’altra giocata e raddoppia la puntata. Da 3,6 milioni passammo a 7 milioni, guadagnammo 10 milioni in due giocate".

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"Allegri dà 2 milioni della vincita al croupier. Quando lo vedo lo prendo dal petto e gli dico: «Oh qui ci sono anche i soldi miei, 2 milioni ma sei scemo». Non avevo capito che se dai una buona mancia al croupier lui bene o male cercava di mandare la pallina dove stavano i tuoi numeri perché sapeva che avrebbe avuto una buona mancia”.

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