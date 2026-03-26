Atzori: 'Allegri mi portò al casinò e mi fece vincere 10 milioni di euro'

Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo per blindare Pavlovic: il piano anti-Chelsea, cifre e dettagli
“La pallina capitò su questo numero e ricordo che Max si gasò come un bambino di 2 anni e vincemmo 36 volte la posta. Dopodiché rifà un’altra giocata e raddoppia la puntata. Da 3,6 milioni passammo a 7 milioni, guadagnammo 10 milioni in due giocate".
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"Allegri dà 2 milioni della vincita al croupier. Quando lo vedo lo prendo dal petto e gli dico: «Oh qui ci sono anche i soldi miei, 2 milioni ma sei scemo». Non avevo capito che se dai una buona mancia al croupier lui bene o male cercava di mandare la pallina dove stavano i tuoi numeri perché sapeva che avrebbe avuto una buona mancia”.
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