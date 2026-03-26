"Avevo quel fastidio già prima della Gold Cup. Da giocatore, dici che non è niente, che devi andare avanti, ma dopo ogni partita il dolore ha iniziato ad aumentare sempre di più, fino a raggiungere un punto in cui era insopportabile. Ero titolare al Milan, le aspettative erano altissime, ed è in quei momenti che inizi a chiederti se fermarti o continuare". L'attaccante del Milan Santiago Gimenez racconta il suo infortunio alla caviglia a Tudn.
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PIANETAMILAN news milan interviste Gimenez rivelazione shock sul suo infortunio: “Prendevo farmaci. Contro l’Atalanta …”
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Gimenez rivelazione shock sul suo infortunio: “Prendevo farmaci. Contro l’Atalanta …”
L'attaccante del Milan Santiago Gimenez racconta il suo infortunio alla caviglia a Tudn. Ecco tutti i retroscena prima dell'operazione di dicembre e del rientro in campo contro il Torino
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"Ho deciso di continuare, ho preso farmaci per poter giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non potevo più proseguire, nemmeno correre, mi faceva molto male. In quella partita contro l'Atalanta ho raddoppiato la dose di farmaci, è stato allora che ho deciso di fermarmi e, dopo gli esami e le radiografie, la decisione è stata quella di operarmi. C'è il Mondiale in estate, si valutano tutte le possibilità, la decisione che ho preso, insieme alla mia famiglia, è stata quella di operarmi, ed è stata la scelta migliore".
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