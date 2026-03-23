Santiago Gimenez rivede il campo: il Milan ritrova il suo attaccante

Il suo ritorno arriva in un momento delicato per l’attacco rossonero, reduce da settimane con pochi gol. Nonostante questo, il messicano mantiene un profilo basso: niente pressioni, solo lavoro e disponibilità verso la squadra. "I gol arriveranno", ha assicurato, ribadendo come la priorità resti il contributo collettivo.
Lavoro a Milanello e fiducia di Allegri—
La sosta rappresenta ora un’opportunità fondamentale. Non convocato dalla nazionale, Gimenez resterà a Milanello per lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri e ritrovare la miglior condizione atletica. Un percorso condiviso con l’allenatore, che ha sempre gestito con cautela il suo rientro.
Lo stesso tecnico rossonero ha mostrato serenità sul rendimento offensivo della squadra, convinto che i gol arriveranno nei momenti decisivi della stagione. Fiducia che traspare anche nel rapporto con 'El Bebote', che ha sottolineato il supporto ricevuto: dall’interpretazione del ruolo fino al contributo nel gioco di squadra.
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Il rientro è solo l’inizio, ma per il Milan rappresenta già una notizia cruciale. Ritrovare Gimenez significa aggiungere una soluzione in più in attacco, proprio quando la stagione entra nella sua fase più importante.
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