Santiago Gimenez rivede il campo: il Milan ritrova il suo attaccante

L’edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone un approfondimento su Santiago Gimenez, finalmente tornato in campo dopo un lungo stop. Dal match contro l’Atalanta a quello con il Torino sono passati 144 giorni, segnati da una delicata operazione alla caviglia destra e da un percorso di recupero complesso. Il rientro, avvenuto nei minuti finali contro i granata, è il primo passo verso una nuova fase della sua stagione.

Milan, Gimenez: il ritorno e le sensazioni

Le parole del centravanti raccontano soprattutto sollievo: "Mi sento bene e credo che questa sia la cosa più importante". Una dichiarazione semplice, ma significativa dopo mesi complicati, tra problemi fisici e alti e bassi. Lo scorso ottobre, Gimenez ha scelto di fermarsi per risolvere definitivamente la situazione alla caviglia, consapevole che solo ritrovando la condizione migliore potrà essere davvero utile al Milan.