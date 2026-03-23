Loftus-Cheek accelera: l'inglese scalda i motori in vista di Napoli-Milan

Loftus-Cheek lavora senza sosta a Milanello e punta alla convocazione per Napoli-Milan: si avvicina il ritorno in campo del centrocampista inglese

L’edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, propone un approfondimento su Ruben Loftus-Cheek, sempre più vicino al rientro dopo l’infortunio. Il centrocampista inglese non si fermerà durante la sosta Nazionali: mentre gran parte della squadra osserverà qualche giorno di riposo, lui sarà a Milanello per proseguire il lavoro e ritrovare la migliore condizione.

Milan e Loftus-Cheek: recupero e obiettivo Napoli

Operato lo scorso 23 febbraio per la frattura del processo alveolare della mascella, rimediata contro il Parma dopo un duro scontro con Corvi, Loftus-Cheek ha seguito un percorso di recupero mirato e senza intoppi. Ora l'obiettivo è chiaro: tornare tra i convocati per la sfida del 'Maradona' contro il Napoli.