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RASSEGNA STAMPA

Milan, riecco Loftus-Cheek: recupero quasi completato e Napoli nel mirino

Loftus-Cheek accelera: l'inglese scalda i motori in vista di Napoli-Milan
Loftus-Cheek lavora senza sosta a Milanello e punta alla convocazione per Napoli-Milan: si avvicina il ritorno in campo del centrocampista inglese
Redazione PM

L’edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, propone un approfondimento su Ruben Loftus-Cheek, sempre più vicino al rientro dopo l’infortunio. Il centrocampista inglese non si fermerà durante la sosta Nazionali: mentre gran parte della squadra osserverà qualche giorno di riposo, lui sarà a Milanello per proseguire il lavoro e ritrovare la migliore condizione.

Milan e Loftus-Cheek: recupero e obiettivo Napoli

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Operato lo scorso 23 febbraio per la frattura del processo alveolare della mascella, rimediata contro il Parma dopo un duro scontro con Corvi, Loftus-Cheek ha seguito un percorso di recupero mirato e senza intoppi. Ora l'obiettivo è chiaro: tornare tra i convocati per la sfida del 'Maradona' contro il Napoli.

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Una speciale protezione per la bocca dovrebbe consentirgli di accomodarsi almeno in panchina, primo passo verso il pieno reintegro nelle rotazioni di Allegri. La sua presenza rappresenterebbe un rinforzo importante per un centrocampo che ritroverebbe muscoli incursioni.

Tra dubbi e certezze: la situazione degli altri rientri

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Se il recupero dell’inglese appare ben indirizzato, restano da monitorare le condizioni di altri giocatori. Gabbia, operato per ernia inguinale, attende il via libera definitivo dopo i controlli, mentre Leao resterà a Milanello per curare la pubalgia, evitando la trasferta con il Portogallo.

Capitolo a parte per Gimenez, appena rientrato: per lui la sosta sarà fondamentale per mettere minuti e condizione nelle gambe. Allegri è pronto a concedergli spazio, ma il messicano dovrà dimostrare di meritarselo.

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In questo scenario, il recupero di Loftus-Cheek, gestito con attenzione, può diventare una risorsa preziosa nella fase finale della stagione rossonera.

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