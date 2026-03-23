Loftus-Cheek accelera: l'inglese scalda i motori in vista di Napoli-Milan

Una speciale protezione per la bocca dovrebbe consentirgli di accomodarsi almeno in panchina, primo passo verso il pieno reintegro nelle rotazioni di Allegri. La sua presenza rappresenterebbe un rinforzo importante per un centrocampo che ritroverebbe muscoli incursioni.
Tra dubbi e certezze: la situazione degli altri rientri—
Se il recupero dell’inglese appare ben indirizzato, restano da monitorare le condizioni di altri giocatori. Gabbia, operato per ernia inguinale, attende il via libera definitivo dopo i controlli, mentre Leao resterà a Milanello per curare la pubalgia, evitando la trasferta con il Portogallo.
Capitolo a parte per Gimenez, appena rientrato: per lui la sosta sarà fondamentale per mettere minuti e condizione nelle gambe. Allegri è pronto a concedergli spazio, ma il messicano dovrà dimostrare di meritarselo.
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In questo scenario, il recupero di Loftus-Cheek, gestito con attenzione, può diventare una risorsa preziosa nella fase finale della stagione rossonera.
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