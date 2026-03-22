Dopo la vittoria del Milan contro il Torino il giornalista Franco Ordine ha parlato di come ha giocato il Diavolo nelle ultime partite, tolto il derby giudicato come partita a sé stante: "Un primo tempo scandito da un serie di errori tecnici, posizioni in campo poco rispettate e qualche performance scesa sotto il livello standard conosciuto nei mesi precedenti", scrive per 'Il Corriere dello Sport'. Ordine fa anche i nomi di giocatori del Milan: "Tomori, Saelemakers, Fofana per tacere degli attaccanti che da qualche tempo sono il macigno sulla schiena di questa squadra. Pulisic è assente dal tabellino da fine dicembre, Leao è rimasto in tribuna, Fullkrug ieri è apparso proveniente da lunga sosta e quando è toccato a Nkunku e Gimenez rientrato dopo mesi, la sfida ha assunto una piega strategica tale da richiedere più sacrifici e corse all’indietro che qualche significativa incursione".