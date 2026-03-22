Dopo la vittoria del Milan contro il Torino il giornalista Franco Ordine ha parlato di come ha giocato il Diavolo nelle ultime partite, tolto il derby giudicato come partita a sé stante: "Un primo tempo scandito da un serie di errori tecnici, posizioni in campo poco rispettate e qualche performance scesa sotto il livello standard conosciuto nei mesi precedenti", scrive per 'Il Corriere dello Sport'. Ordine fa anche i nomi di giocatori del Milan: "Tomori, Saelemakers, Fofana per tacere degli attaccanti che da qualche tempo sono il macigno sulla schiena di questa squadra. Pulisic è assente dal tabellino da fine dicembre, Leao è rimasto in tribuna, Fullkrug ieri è apparso proveniente da lunga sosta e quando è toccato a Nkunku e Gimenez rientrato dopo mesi, la sfida ha assunto una piega strategica tale da richiedere più sacrifici e corse all’indietro che qualche significativa incursione".
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Ordine sul Milan: “Gli attaccanti sono un macigno. Ecco il problema centrale per Allegri”
Il giornalista Franco Ordine ha scritto sul Milan dopo la vittoria contro il Torino spiegando quale sia il vero problema di Allegri. Ecco l'estratto da 'Il Corriere dello Sport'
Milan, il pensiero di Ordine—
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Ordine continua: "Questo è il problema centrale di Allegriche da buon artigiano prova a risolvere cercando soluzioni alternative". E sul possibile cambio di modulo il giornalista sottolinea: "Nella prima parte della stagione, il Milan è arrivato in testa alla classifica o è sceso al secondo posto giocando col suo 3-5-2 classico che consente di monetizzare caratteristiche e qualità degli interpreti. Senza artigli è difficile fare strada".
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