Dopo la panchina contro l'Inter, Duvan Zapata si prepara a tornare a San Siro: in cerca del riscatto durante Milan-Torino
Dopo la panchina contro l'Inter, Duvan Zapata si prepara a tornare a San Siro. Come riferito da Tuttosport, il calciatore granata avrà davanti a sé una grandissima occasione di riscatto: contro il Milan, infatti, avrà la possibilità di giocare, resta solo da capire, ancora, se da titolare o a gara in corso.
Zapata, 532 giorni da San Siro
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Dopo circa 532 giorni, Zapata farà ritorno nel campo di San Siro. Un campo che, nella sua memoria, fa riaffiorare brutti ricordi: una sera difficile, quella in cui inizi un vero e proprio calvario con il suo ginocchio. Da quella sera soltanto tanta attesa, pazienza e lavoro, fino al ritorno in campo avvenuto durante questa stagione. Il primo gol dopo il rientro, inoltre, Zapata l'ha segnato proprio contro il Milan durante l'andata.