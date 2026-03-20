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RASSEGNA STAMPA

Milan-Torino, Zapata torna a San Siro: il colombiano in cerca di riscatto

Milan-Torino, Zapata torna a San Siro: il colombiano in cerca di riscatto - immagine 1
Dopo la panchina contro l'Inter, Duvan Zapata si prepara a tornare a San Siro: in cerca del riscatto durante Milan-Torino
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo la panchina contro l'Inter, Duvan Zapata si prepara a tornare a San Siro. Come riferito da Tuttosport, il calciatore granata avrà davanti a sé una grandissima occasione di riscatto: contro il Milan, infatti, avrà la possibilità di giocare, resta solo da capire, ancora, se da titolare o a gara in corso.

Zapata, 532 giorni da San Siro

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Dopo circa 532 giorni, Zapata farà ritorno nel campo di San Siro. Un campo che, nella sua memoria, fa riaffiorare brutti ricordi: una sera difficile, quella in cui inizi un vero e proprio calvario con il suo ginocchio. Da quella sera soltanto tanta attesa, pazienza e lavoro, fino al ritorno in campo avvenuto durante questa stagione. Il primo gol dopo il rientro, inoltre, Zapata l'ha segnato proprio contro il Milan durante l'andata.

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Ad oggi, Duvan è un calciatore rinato, soprattutto grazie al lavoro di D'Aversa. Nelle ultime tre partite, infatti, il calciatore ha segnato due gol: un futuro sempre in crescita. La sfida di domani pomeriggio, per il calciatore granata, assume un significato ancora più importante e speciale: 'rinascere' nello stadio che l'ha visto cadere.

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