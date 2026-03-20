Dopo la panchina contro l'Inter, Duvan Zapata si prepara a tornare a San Siro. Come riferito da Tuttosport, il calciatore granata avrà davanti a sé una grandissima occasione di riscatto: contro il Milan , infatti, avrà la possibilità di giocare, resta solo da capire, ancora, se da titolare o a gara in corso.

Zapata, 532 giorni da San Siro

Dopo circa 532 giorni, Zapata farà ritorno nel campo di San Siro. Un campo che, nella sua memoria, fa riaffiorare brutti ricordi: una sera difficile, quella in cui inizi un vero e proprio calvario con il suo ginocchio. Da quella sera soltanto tanta attesa, pazienza e lavoro, fino al ritorno in campo avvenuto durante questa stagione. Il primo gol dopo il rientro, inoltre, Zapata l'ha segnato proprio contro il Milan durante l'andata.