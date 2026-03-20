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Rabiot spartiacque del Milan: la differenza tra corsa scudetto e ritmo da metà classifica

Milan, torna Rabiot: i numeri spiegano quanto è decisivo per Allegri
Il Milan ritrova Adrien Rabiot in vista della sfida contro il Torino: i numeri che spiegano quanto il centrocampista francese sia decisivo per il Diavolo
Redazione PM

L’edizione odierna del 'Corriere dello Sport' propone un approfondimento sull’impatto di Adrien Rabiot al Milan. Il ritorno del centrocampista francese contro il Torino rappresenta un'ottima notizia per Massimiliano Allegri, che può tornare a contare sul proprio "cavallo pazzo".

Milan, l’assenza di Rabiot pesa come un macigno

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La sconfitta contro la Lazio ha riacceso dubbi e tensioni che non si vedevano dalla prima giornata, quando il Milan cadde contro la Cremonese. In entrambe le situazioni, il filo conduttore è lo stesso: l’assenza di Rabiot.

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Il centrocampista ha saltato sette partite di campionato (escludendo le prime due, quando non era ancora in rosa), e il bilancio è modesto: due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. La media punti si ferma a 1,42 a gara, ritmo da squadra di metà classifica, lontano dalle ambizioni di vertice.

Con Rabiot  in campo cambia tutto

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Il confronto con le partite disputate dal francese è netto. Nelle 20 gare in cui è sceso in campo, il Milan ha raccolto 14 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. La media punti sale a 2,35: numeri da corsa scudetto.

L’impatto è ancora più evidente se si considera la continuità: 19 volte titolare e una sola partenza dalla panchina. Non è un caso che proprio quella gara, a Firenze, sia terminata in pareggio. Con Rabiot, il Milan guadagna quasi un punto in più a partita.

Il leader che Allegri cercava

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Il legame tra Allegri e Rabiot è profondo. L’allenatore lo ha voluto con forza dopo il ko della prima giornata e oggi ne raccoglie i frutti. Lo stesso tecnico ha sottolineato pubblicamente la crescita del giocatore, maturata anche nell’esperienza al Marsiglia con Roberto De Zerbi.

Rispetto agli anni alla Juventus, il francese appare più completo e incisivo. Non solo equilibrio, ma anche leadership e continuità ad alto livello.

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A nove giornate dalla fine, il ritorno di Rabiot può essere il vero punto di svolta. Il Milan riparte da lui, dal suo equilibrio e dalla sua capacità di trascinare la squadra: perché i numeri, questa volta, non lasciano spazio a interpretazioni.

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