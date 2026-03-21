Milan-Torino, Allegri: “Non era facile dopo la sconfitta. Rabiot…”

Sulla media punti con Rabio 2,38 e senza 1,42: "Giocatore importante e forte, così come tutti gli altri. Per le caratteristiche che ha, è l'unico che abbiamo con quelle caratteristiche. Però si completa con gli altri".

Se ha rivisto il rigore e cosa pensa e se Rafa Leao va in Nazionale o no: "Credo che verrà sconvocato, ha bisogno di recuperare. Non è al meglio, si è messo a disposizione nonostante non fosse al meglio. Per quanto riguarda il rigore, credo che è un rigore come quello che ci hanno dato con la Fiorentina, si danno e non si danno".

Non hanno segnato le punte, ma i centrocampisti: "I centrocampisti devono fare gol. Dopo la sosta recupereremo Ruben e vedremo Gabbia come sta. Le punte torneranno a far gol. Bisogna avere fiducia, Gimenez è entrato bene. Ora ne abbiamo cinque. Siamo un gruppo straordinario con l'obiettivo davanti e dobbiamo andare a prenderlo".

Sugli ultimi 6 minuti senza soffrire: "Sono stati giocati molto bene, soprattutto davanti. Conquistando palla e falli. Passo avanti. Dobbiamo migliorare invece su ciò che abbiamo fatto sul 3-1: bisogna fare possesso palla in movimento, non statico dando punti di riferimento. Poi dopo il 3-2 siamo tornati in partita".