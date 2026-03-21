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Milan-Torino, Allegri: “Non era facile dopo la sconfitta. Rabiot…”

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L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e il Torino a 'San Siro'. Le parole in conferenza stampa
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

Sull'esultanza finale e cosa fa domani sera: "Domani niente, ringrazio i ragazzi che passiamo una bella sosta. Partita difficile, nel primo tempo hanno fatto un bel blocco con i tre di metà campo. Abbiamo perso palle facili, forzando troppo. Poi una volta in vantaggio potevamo difendere meglio, ma nel secondo tempo bravi. Quando prendi il pareggio a 30" da fine primo tempo, dopo la sconfitta di Roma, non era facile fare questo secondo tempo".

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Sulla media punti con Rabio 2,38 e senza 1,42: "Giocatore importante e forte, così come tutti gli altri. Per le caratteristiche che ha, è l'unico che abbiamo con quelle caratteristiche. Però si completa con gli altri".

Se ha rivisto il rigore e cosa pensa e se Rafa Leao va in Nazionale o no: "Credo che verrà sconvocato, ha bisogno di recuperare. Non è al meglio, si è messo a disposizione nonostante non fosse al meglio. Per quanto riguarda il rigore, credo che è un rigore come quello che ci hanno dato con la Fiorentina, si danno e non si danno".

Non hanno segnato le punte, ma i centrocampisti: "I centrocampisti devono fare gol. Dopo la sosta recupereremo Ruben e vedremo Gabbia come sta. Le punte torneranno a far gol. Bisogna avere fiducia, Gimenez è entrato bene. Ora ne abbiamo cinque. Siamo un gruppo straordinario con l'obiettivo davanti e dobbiamo andare a prenderlo".

Sugli ultimi 6 minuti senza soffrire: "Sono stati giocati molto bene, soprattutto davanti. Conquistando palla e falli. Passo avanti. Dobbiamo migliorare invece su ciò che abbiamo fatto sul 3-1: bisogna fare possesso palla in movimento, non statico dando punti di riferimento. Poi dopo il 3-2 siamo tornati in partita".

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