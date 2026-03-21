Milan, così Allegri alla vigilia della partita contro il Torino — «Ora è importante fare bene gli ultimi due mesi - ha detto Allegri -. Pulisic sta bene, dal punto di vista della condizione fisica a Roma ha fatto una buona prestazione. Manca precisione nei tiri, ma la ritroverà. Ma ora bisogna darsi una sveglia. Tutti», ha affermato senza indugio il mister del Diavolo. Allegri teme che il suo Milan possa subire la 'botta' dell'ultima sconfitta, quella dello stadio 'Olimpico' contro la Lazio.

«Contro il Torino non ci deve essere il contraccolpo, anche perché abbiamo commesso alcuni errori che bisogna cercare di evitare e bisogna essere più precisi davanti», l'intervento di Allegri in conferenza stampa il giorno prima Milan-Torino. «Bisogna guardare davanti ma anche dietro. Il calcio è meraviglioso per questo: l'equilibrio è fondamentale. Finché non hai raggiunto l'obiettivo devi rimanere concentrato sull'obiettivo».

"Modrić? Ci parlerà la società. Dipende da lui. Con Tare e Furlani ... — Il tecnico livornese ha poi proseguito: «Devi prendere dei punti per fare un passettino in avanti. Contro la Lazio potevamo essere più precisi e l'abbiamo pagata a caro prezzo. Contro il Torino dobbiamo fare una partita ordinata, senza strafare, e con l'obiettivo di portare a casa i tre punti». Sarà in campo, dal 1', anche Luka Modrić, leader carismatico e tecnico di tutto il gruppo rossonero. Ma resterà al Milan anche l'anno venturo?

«Ci parlerà la società. Dipende da lui - ha detto Allegri -. Ha un Mondiale da giocare .... Intanto lasciamolo giocare, lasciamolo divertire con il Milan poi si vedrà». Chiosa sul mercato: «Con Igli Tare ci vediamo tutti i giorni, pranziamo insieme a Milanello, siamo in ritiro insieme, parliamo delle dinamiche della squadra, dove potremo mettere mano per il futuro. Giorgio Furlani è venuto a trovarci dopo il derby e abbiamo pranzato insieme. Quando parliamo di futuro, e non l'abbiamo ancora fatto, lo faremo tutti insieme».