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Zazzaroni: “Furlani resta? Perché Calvelli non vuol fare l’ad? Cardinale dorma tranquillo”

Zazzaroni: 'Cardinale dorma tranquillo'. Commento paragone Berlusconi
Milan, giornalista Ivan Zazzaroni ha scritto e commentato le parole di Gerry Cardinale e il paragone con Silvio Berlusconi. Ecco l'estratto da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

«Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi e si aspettano che spenda senza limiti. L’ultima cosa che farò è venire qui solo perché sono ricco e comportarmi da tifoso. Ma non continuerei a essere richiamato in questi ecosistemi se fossi uno che arriva sparando a zero, distruggendo tutto e comportandosi da arrogante». Il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato la recente intervista di Gerry Cardinale al 'Financial Times' e in particolare questa frase. Ecco il suo commento su 'Il Corriere dello Sport'.

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"Gerry, dorma tranquillo: non conosco un solo milanista che abbia mai pensato di aver trovato con lei il nuovo Cavaliere. Non escludo tuttavia che da qui in avanti i contorni della proprietà del club possano essere chiari. Sarebbe una gran bella cosa anche per i frequentatori di Milanello, giornalisti italiani compresi. Question time: Furlani resta? Perché Calvelli non vuol fare l’ad? È vero che lei si è presentato in Lega con Scaroni, Calvelli e senza Furlani? E, se sì, perché?".

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