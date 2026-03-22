Zazzaroni: 'Cardinale dorma tranquillo'. Commento paragone Berlusconi

«Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi e si aspettano che spenda senza limiti. L’ultima cosa che farò è venire qui solo perché sono ricco e comportarmi da tifoso. Ma non continuerei a essere richiamato in questi ecosistemi se fossi uno che arriva sparando a zero, distruggendo tutto e comportandosi da arrogante». Il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato la recente intervista di Gerry Cardinale al 'Financial Times' e in particolare questa frase. Ecco il suo commento su 'Il Corriere dello Sport'.