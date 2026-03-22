Zazzaroni: 'Cardinale dorma tranquillo'. Commento paragone Berlusconi

"Gerry, dorma tranquillo: non conosco un solo milanista che abbia mai pensato di aver trovato con lei il nuovo Cavaliere. Non escludo tuttavia che da qui in avanti i contorni della proprietà del club possano essere chiari. Sarebbe una gran bella cosa anche per i frequentatori di Milanello, giornalisti italiani compresi. Question time: Furlani resta? Perché Calvelli non vuol fare l’ad? È vero che lei si è presentato in Lega con Scaroni, Calvelli e senza Furlani? E, se sì, perché?".
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