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Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo per blindare Pavlovic: il piano anti-Chelsea, cifre e dettagli

Calciomercato, Milan al lavoro per il rinnovo di Pavlovic: cifre e dettagli
Il Milan studia l'adeguamento del contratto di Strahinja Pavlovic fino al 2031 per respingere l’assalto inglese del Chelsea: ecco tutto quello che c'è da sapere
Redazione PM

Il Milan vuole muoversi in anticipo. Le sirene della Premier League iniziano a farsi sentire e, questa volta, riguardano Strahinja Pavlovic. Il Chelsea ha messo nel mirino il difensore serbo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La strategia del club rossonero, però, è chiara: rinnovare il contratto del giocatore e costruire intorno a lui il futuro della difesa.

Calciomercato Milan, si studia il rinnovo di Pavlovic

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Non è un mistero che le offerte dall'Inghilterra possano rappresentare un’opportunità economica importante. Le cessioni di Tonali e Thiaw al Newcastle di Reijnders al Manchester City lo dimostrano.

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Nel caso di Pavlovic, però, la linea sembra diversa. I 40 milioni che potrebbero arrivare da Londra garantirebbero una plusvalenza significativa rispetto ai 18 milioni investiti nell’estate 2024 per strapparlo al Red Bull Salisburgo, ma il Milan non vorrebbe privarsi di uno dei pilastri della stagione in corso.

Il contratto del serbo è in scadenza nel 2028, con un ingaggio da 1,7 milioni netti a stagione: il quindicesimo della rosa. L’idea è prolungare fino al 2031 con un adeguamento economico, portando lo stipendio nella fascia tra i 3 e i 4 milioni annui, in linea con quello di Fikayo Tomori (3,5 milioni), oggi il difensore più pagato della rosa. Il tetto resta fissato sicuramente sotto i 5 milioni.

Dalle difficoltà iniziali all’esplosione con Allegri

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L’impatto in rossonero non èstato immediato. Nella prima stagione, sotto la gestione Fonseca–Conceicao, Pavlovic aveva faticato a trovare spazio, tanto che a gennaio si era parlato di una possibile cessione in Turchia. Tuttavia, la scelta, è stata quella di proseguire insieme.

La svolta è arrivata con Massimiliano Allegri. Il passaggio alla difesa a tre ha esaltato le sue caratteristiche: maggiore copertura alle spalle, libertà di sganciarsi e impatto anche nella metà campo avversaria. I numeri confermano la crescita: 4 reti in stagione, tra cui il missile da 30 metri contro il Torino che ha battuto Paleari, e l’assist per Leao contro la Fiorentina.

Il rapporto con Tare e la strategia futura

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Determinante anche il legame con il direttore sportivo Igli Tare, che già nel 2021 aveva provato a portarlo dal Partizan Belgrado alla Lazio. Un rapporto di stima che oggi può incidere nella trattativa per il rinnovo.

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Il Milan vuole evitare di arrivare all’estate con una situazione aperta e potenzialmente destabilizzante. Blindare Pavlovic significherebbe mandare un segnale chiaro al mercato: i rossoneri non intendono smantellare, ma consolidare la propria rosa. E respingere, almeno per ora, l’assalto del Chelsea.

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