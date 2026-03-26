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Gabbia: “Leao e Pulisic? Uscite cose che non rispecchiano la realtà”. Infortunio, Scudetto e Allegri

Milan, Gabbia: 'Sto meglio. Allegri straordinario'. Leao-Pulisic e Scudetto
Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato del suo infortunio, dello Scudetto, di Leao-Pulisic e di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a Sky Sport
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Sicuramente sto un pochino meglio. È stato un periodo pieno: alcune cose sono migliorate, ma ho avvertito anche dolori nuovi. Stiamo lavorando tanto e facendo tutto il possibile: l’obiettivo è tornare il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni per me e per la squadra". Queste le parole di Matteo Gabbia. Il difensore del Milan ha parlato del suo infortunio e non solo nella sua lunga intervista a 'Sky Sport'. Ecco le sue parole su cosa ha il Milan in più rispetto all'Inter visto che ha vinto due derby su due in stagione.

Milan, le parole di Gabbia

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"È difficile dirlo, non so cosa abbiamo di più o di meno. L’Inter è una grandissima squadra. I derby sono partite particolari e siamo stati bravi a vincerli, ma la stagione non è finita. In base a dove arriveremo, vedremo i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Non serve guardare indietro: dobbiamo concentrarci sul migliorare e vincere le prossime gare".

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Sul Napoli: "Il Napoli è una squadra fortissima, lo ha dimostrato. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi, con la voglia di affrontare ogni partita per vincerla. Poi a fine anno tireremo le somme. La cosa più importante è fare il meglio possibile sempre".

Su Allegri: "Siamo fortunati ad avere un allenatore e uno staff con grande esperienza e carisma. Ha migliorato tutti noi. La sua gestione del gruppo è straordinaria e anche dal punto di vista tecnico-tattico ci dà indicazioni nuove, a cui io personalmente non ero abituato. Mi ha colpito molto anche la gestione degli allenamenti e dei momenti della partita: spesso ci dice cose prima delle gare che poi si verificano davvero in campo. Questo fa capire il suo livello. Il merito del nostro percorso è di tutto lo staff e poi anche di noi giocatori".

Credono ancora nello Scudetto? Gabbia risponde: "Dobbiamo restare sereni. Mancano otto partite e dobbiamo pensare solo a fare il massimo, lavorando con dedizione e ambizione. Poi a fine stagione vedremo cosa avremo fatto e dove saremo arrivati. Quello che verrà, sarà quello che ci saremo meritati e non avremo sicuramente rimpianti. L’importante è continuare a dare il meglio, come abbiamo sempre fatto".

Sulla difesa del Milan solida e l'attacco che fatica: "Penso che il mister abbia tutte le qualità per scegliere il sistema migliore per farci rendere al massimo. Si parla molto di cambi, ma spesso senza conoscere il lavoro che facciamo a Milanello. Noi abbiamo fiducia totale nello staff e lavoriamo su più soluzioni, perché è importante avere alternative. Poi quello che sceglie il mister lo seguiamo al 100%. Siamo sempre aperti al miglioramento, se può aiutarci a fare meglio".

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Su Leao e Pulisic: "In realtà non è successo niente di grave tra Leao e Pulisic. Sono due ragazzi che cercano sempre di dare il massimo per la squadra. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno a Milanello. Sono cose uscite fuori che non rispecchiano la realtà: qui siamo tutti dalla stessa parte e lavoriamo per lo stesso obiettivo".

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