Calciomercato Milan, la vittoria contro il Torino ha permesso ai rossoneri di allungare di nuovo sulla Juventus che ora dista 9 punti quando mancano 8 giornate al termine della stagione. Una giornata che quindi potrebbe essere cruciale per la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. Con i possibili introiti dalla UEFA la dirigenza rossonera potrebbe spingersi in là con i colpi estivi per rinforzare la rosa da dare in mano ad Allegri. Specialmente in attacco ci sono pochissime certezze e tantissimi dubbi. PROSSIMA SCHEDA>>>