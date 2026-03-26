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Calciomercato Milan, super colpo per l’attacco: il Diavolo monitora il bomber della Premier League

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare tantissimo in estate specialmente in attacco. Occhio al possibile colpo dalla Premier. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, monitorato un super bomber della Premier League. Colpo da novanta

Calciomercato Milan, la vittoria contro il Torino ha permesso ai rossoneri di allungare di nuovo sulla Juventus che ora dista 9 punti quando mancano 8 giornate al termine della stagione. Una giornata che quindi potrebbe essere cruciale per la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. Con i possibili introiti dalla UEFA la dirigenza rossonera potrebbe spingersi in là con i colpi estivi per rinforzare la rosa da dare in mano ad Allegri. Specialmente in attacco ci sono pochissime certezze e tantissimi dubbi. PROSSIMA SCHEDA>>>

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