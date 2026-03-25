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Pacchioni: “Il Milan ha i punti che merita. Non gli può andare sempre bene nel finale”

Pacchioni: 'Napoli più rimpianti del Milan in campionato: ecco perché'
Ospite a TMW Radio Paolo Pacchioni ha parlato della lotta Scudetto, soffermandosi particolarmente a commentare il campionato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Il giornalista Paolo Pacchioni è stato ospite nel pomeriggio di 'TMW Radio' per commentare i temi del giorno. Non poteva mancare, ovviamente, un pensiero sulla corsa Scudetto riaperta dopo il pari dell'Inter contro la Fiorentina. Alla domanda "considerando il calo recente dell'Inter, quale fra Milan e Napoli può avere più rimpianti in questa stagione?", il giornalista ha risposto in modo chiaro, scegliendo la squadra di Conte come quella con più rimpianti. Ecco, di seguito, le sue parole.

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"Il Napoli è la squadra che può avere più rimpianti perché era quella che poteva fare di più, anche se gli infortuni hanno inciso. Il Milan invece credo che abbia i punti che ha meritato di avere, forse anche qualcosa in più. Quante volte i rossoneri hanno rischiato di perdere e non hanno perso o hanno vinto senza meritare di vincere? Non può sempre andar bene. I pareggi con le piccole del resto non sono arrivati dopo prestazioni di alto livello, ma anzi sono arrivati segnando solo nel finale. Paradossalmente quella che può avere più rimpianti di tutti è l'Inter, che ora rischia di farsi venire un po' di braccino. L'avversario peggiore ora può essere rappresentato solo dai fantasmi del passato, tanto che contro la Fiorentina, anche sullo 0-1, già in molti si aspettavano che potesse arrivare il pareggio".

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