L'agente Cecere: 'Fofana doveva andare al Milan con Massara e Maldini'

Cecere ha poi aggiunto: "Ultimamente non è stato più convocato anche perché ha cambiato un po' il ruolo nel Milan, con l'arrivo di Modric e Rabiot. C'è stata infatti anche la polemica su una sua intervista che francamente è stata male interpretata. Lui non ha detto 'ho perso la Nazionale per il Milan', ma ha detto 'mi sto adeguando al calcio di Allegri'. Quindi non è una critica. Fofana è comunque un giocatore di spessore e di valore importante".