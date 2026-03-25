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Cecere svela un retroscena: “Fofana doveva venire al Milan ai tempi di Massara e Maldini”

L'agente Cecere: 'Fofana doveva andare al Milan con Massara e Maldini'
Crescenzo Cecere, agente, ha parlato del centrocampista del Milan Youssouf Fofana, svelando un retroscena legato a Massara e Maldini
Redazione

L'agente Crescenzo Cecere figura tra i protagonisti del 'Palermo Football Meeting'. Si tratta di una manifestazione promossa da 'Conference403' in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la 'Libera Università Maria Santissima Assunta' (Lumsa), ospitata nella location de "La Braceria in Villa". Di seguito alcune delle sue dichiarazioni raccolte da 'Tuttomercatoweb' sul centrocampista del MilanYoussouf Fofana.

Milan, le parole di Cecere su Fofana

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"Ha fatto il suo percorso in Francia, anzi doveva già venire al Milan anni fa con Maldini e Massara, poi il ragazzo preferì rimanere in Francia scegliendo il Monaco. Poi è arrivato al Milan da giocatore pronto, importante, sempre presente nella Nazionale francese".

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Cecere ha poi aggiunto: "Ultimamente non è stato più convocato anche perché ha cambiato un po' il ruolo nel Milan, con l'arrivo di Modric e Rabiot. C'è stata infatti anche la polemica su una sua intervista che francamente è stata male interpretata. Lui non ha detto 'ho perso la Nazionale per il Milan', ma ha detto 'mi sto adeguando al calcio di Allegri'. Quindi non è una critica. Fofana è comunque un giocatore di spessore e di valore importante".

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