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Fofana, da zimbello a risorsa: ecco come Youssouf si è riconquistato il Milan

Milan, la parabola di Fofana: da bersaglio a giocatore chiave
Dal cambio di ruolo alla nuova centralità nel progetto di Allegri: Youssouf Fofana si è riappropriato del centrocampo del Milan a suon di prestazioni
Redazione PM

La stagione di Fofana al Milan è stata tutt’altro che lineare. Per lunghi tratti, il centrocampista è finito al centro delle critiche dei tifosi rossoneri, bersagliato per gli errori sotto porta e una scarsa incisività realizzativa. I social hanno amplificato il malcontento, trasformandolo in uno zimbello tra parodie e commenti ironici. Eppure, dietro questa narrazione superficiale, si nasconde un dato difficile da ignorare: Fofana è uno dei giocatori che crea più occasioni all’interno della rosa.

Milan, Fofana: un rendimento sottovalutato

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Al di là delle difficoltà sotto porta, il contributo di Fofana è stato spesso più sostanziale di quanto raccontato. La sua capacità di inserirsi e di rendersi pericoloso ha garantito al Milan una presenza costante negli ultimi metri. Non è un caso che, dal suo arrivo nella stagione 2024/2025, sia il miglior assistman della squadra: 13 passaggi vincenti, un dato che lo pone al vertice insieme a Leao.

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Numeri che raccontano di un giocatore utile, ma che per mesi non sono bastati a cambiare la percezione generale. Il problema non era tanto ciò che faceva, quanto ciò che non riusciva a concretizzare.

Il cambio di ruolo e la svolta con Allegri

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La vera chiave della sua crescita è arrivata con Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero ha deciso di ridisegnarne il ruolo, spostandolo da mediano a mezz’ala con compiti più offensivi. Una scelta non scontata, soprattutto considerando che lo stesso Fofana ha ammesso: “Non è proprio il ruolo più adatto alle mie caratteristiche, ma lo faccio per la squadra”.

Nonostante qualche difficoltà iniziale, la fiducia dell’allenatore non è mai venuta meno. I numeri lo confermano: 22 presenze da titolare su 30 partite di campionato, spesso preferito a profili arrivati con grandi aspettative dal mercato come Ricci e Jashari.

La partita contro il Torino e un futuro da scrivere

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La prestazione contro il Torino rappresenta la sintesi perfetta del suo percorso. Un’altra prova di alto livello, impreziosita dal gol del momentaneo 3-1: controllo, rapidità nello stretto e conclusione precisa sotto l’incrocio. Un gesto tecnico che certifica la crescita e che gli è valso il premio di Player of the Match.

Fino a poche settimane fa si parlava di un possibile addio a fine stagione, con il giovane André pronto a raccoglierne l’eredità. Oggi, invece, lo scenario è cambiato. Le recenti prestazioni hanno rimesso tutto in discussione e aperto a una possibile conferma.

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Se Fofana riuscirà a mantenere questo livello, il Milan potrebbe aver trovato in casa una soluzione affidabile e continua. Da bersaglio a risorsa: il suo percorso racconta quanto il calcio possa cambiare prospettiva nel giro di poche partite.

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