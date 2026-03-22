Milan, la parabola di Fofana: da bersaglio a giocatore chiave

Numeri che raccontano di un giocatore utile, ma che per mesi non sono bastati a cambiare la percezione generale. Il problema non era tanto ciò che faceva, quanto ciò che non riusciva a concretizzare.

Il cambio di ruolo e la svolta con Allegri — La vera chiave della sua crescita è arrivata con Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero ha deciso di ridisegnarne il ruolo, spostandolo da mediano a mezz’ala con compiti più offensivi. Una scelta non scontata, soprattutto considerando che lo stesso Fofana ha ammesso: “Non è proprio il ruolo più adatto alle mie caratteristiche, ma lo faccio per la squadra”.

Nonostante qualche difficoltà iniziale, la fiducia dell’allenatore non è mai venuta meno. I numeri lo confermano: 22 presenze da titolare su 30 partite di campionato, spesso preferito a profili arrivati con grandi aspettative dal mercato come Ricci e Jashari.

La partita contro il Torino e un futuro da scrivere — La prestazione contro il Torino rappresenta la sintesi perfetta del suo percorso. Un’altra prova di alto livello, impreziosita dal gol del momentaneo 3-1: controllo, rapidità nello stretto e conclusione precisa sotto l’incrocio. Un gesto tecnico che certifica la crescita e che gli è valso il premio di Player of the Match.

Fino a poche settimane fa si parlava di un possibile addio a fine stagione, con il giovane André pronto a raccoglierne l’eredità. Oggi, invece, lo scenario è cambiato. Le recenti prestazioni hanno rimesso tutto in discussione e aperto a una possibile conferma.

Se Fofana riuscirà a mantenere questo livello, il Milan potrebbe aver trovato in casa una soluzione affidabile e continua. Da bersaglio a risorsa: il suo percorso racconta quanto il calcio possa cambiare prospettiva nel giro di poche partite.