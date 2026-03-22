Pagelle Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: ottimo Sala, male Cappelletti

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Nuova Sondrio, gara valida per la 28^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno pareggiato 2-2. In gol per i rossoneri Chaka Traorè e Geroli. Pareggio che sa di grande beffa per i rossoneri che giocano molto meglio, ma prendono gol negli unici due tiri pericolosi degli ospiti. Dopo il pari di oggi i giovani rossoneri salgono a 46 punti, agganciando il Chievo Verona al secondo posto. Ecco le pagelle del Milan Futuro con i nostri promossi e bocciati
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: Sala di un altro livello. Cappelletti e Magrassi sbagliano
PAGELLE MILAN
Pagelle Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: Sala di un altro livello. Cappelletti e Magrassi sbagliano
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Nuova Sondrio, gara valida per la 26^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco le pagelle
Mister Oddo: 6
Partita ben giocata dai rossoneri, ma per colpa di due disattenzioni i rossoneri non portano a casa i tre punti. Decisione fare una sola sostituzione, soprattutto sul 2-2.
PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA