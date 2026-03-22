Milan, si inizia a programmare la prossima stagione. Colpo dal Barcellona?

Nel giorno dopo Milan-Torino, diversi quotidiani e siti sportivi hanno parlato del club rossonero. Dall'incontro tra Tare, Furlani e Allegri per pianificare la stagione 2026/2027 alle numerose indiscrezioni di calciomercato. Sotto la lente d'ingrandimento anche i risultati del Milan Futuro, impegnato questo pomeriggio contro Nuova Sondrio nella 26ª giornata del campionato di Serie D. Vediamo, nelle prossime schede, tutte le Top News raccolte dalla redazione di Pianeta Milan nella giornata di oggi, domenica 22 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA