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INTERVISTE

Bartesaghi: “Indossare le maglie di Milan e Nazionale è una responsabilità grandissima. Su Allegri…”

Bartesaghi: 'Milan e Nazionale? È una grandissima responsabilità'
Dal ritiro della Nazionale Italiana Under-21 ha parlato il difensore del Milan Davide Bartesaghi. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Davide Bartesaghi è intervenuto sia in conferenza stampa sia ai microfoni di 'RAI Sport' alla vigilia della sfida tra l'Italia Under-21 e la Macedonia del Nord Under-21, valida come settimo impegno nelle qualificazioni all'Europeo. Di seguito le sue parole riportate dal sito della FIGC.

Nazionale U-21, parla Bartesaghi

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Bartesaghi su Milan, Nazionale e la sua duttilità: "Indossare le maglie di Milan e Nazionale è una responsabilità grandissima. Cerco di mettermi a disposizione della squadra, posso fare l’esterno di una difesa a 4, oppure il 'braccetto' a 3, ma provo a essere il più duttile possibile".

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Su Allegri e Baldini: "Ci siamo allenati bene in questi giorni, mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre, siamo una squadra forte, con fiducia. Baldini, così come Allegri al Milan, mi chiede sempre di essere positivo, anche quando le cose non vanno bene, di dare il massimo soprattutto nei momenti difficili, perché è in quei frangenti che esce fuori la persona che sei".

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