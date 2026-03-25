Bartesaghi: 'Milan e Nazionale? È una grandissima responsabilità'

Su Allegri e Baldini: "Ci siamo allenati bene in questi giorni, mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre, siamo una squadra forte, con fiducia. Baldini, così come Allegri al Milan, mi chiede sempre di essere positivo, anche quando le cose non vanno bene, di dare il massimo soprattutto nei momenti difficili, perché è in quei frangenti che esce fuori la persona che sei".