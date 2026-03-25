Varriale: 'Scudetto? Problema dell'Inter. Napoli-Milan sfugge ai pronostici'

Poi ha continuato sul pareggio dell'Inter: "Per certi versi è stata simile alla partita dell'Inter, che pure ha sbloccato subito il risultato a Firenze, ma il Napoli ha concesso forse mezza occasione e neanche. Poi, sul discorso Inter resto sempre dell'idea che il problema non è del Napoli e nemmeno del Milan, è solo dell'Inter. Se l'Inter continua a perdere terreno e soprattutto fiducia in se stessa, allora si può riaprire il discorso. Sette punti sono sempre tanti a otto giornate dal termine. L'unica cosa che si è vista a Firenze, sarà per motivi psicologici o fisici, è che l'Inter non è in salute: ci può stare quando perdi con il Milan o pareggi con l'Atalanta, ma quando pareggi con la Fiorentina avendo rischiato di perdere... qualche campanello d'allarme si è acceso ad Appiano Gentile".