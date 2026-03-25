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Verso Napoli-Milan, Varriale: “Scontro diretto che sfugge a ogni pronostico. E sulla corsa Scudetto…”

Varriale: 'Scudetto? Problema dell'Inter. Napoli-Milan sfugge ai pronostici'
In diretta su 'TeleA', il giornalista Enrico Varriale ha parlato della lotta Scudetto e del big match della 31^ giornata Napoli-Milan. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

La lotta Scudetto riaperta dopo il pareggio dell'Inter è il tema di questi ultimi giorni dopo la fine della 30^ giornata. A commentare questo argomento anche il giornalista Enrico Varriale in onda su 'TeleA', con particolare focus sul Napoli e il big match che ci sarà al rientro dalla sosta col Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le parole sulla corsa al titolo.

Corsa Scudetto, le parole di Varriale

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"Ero molto preoccupato per la partita di Cagliari, la ritenevo la seconda più difficile per il Napoli nelle nove che mancavano, dopo quella con il Como e ovviamente lo scontro diretto con il Milan che sfugge a ogni pronostico. Avevo paura del Cagliari perché sul suo terreno è temibile e perché gioca con il baricentro basso ma aggressiva, ti mette in difficoltà. Il Napoli ha avuto il grande merito di sbloccarla subito e poi di controllarla, ho letto delle critiche eccessive: l'estetica in questo momento passa in secondo piano. E in più il Napoli non ha rischiato nulla".

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Poi ha continuato sul pareggio dell'Inter: "Per certi versi è stata simile alla partita dell'Inter, che pure ha sbloccato subito il risultato a Firenze, ma il Napoli ha concesso forse mezza occasione e neanche. Poi, sul discorso Inter resto sempre dell'idea che il problema non è del Napoli e nemmeno del Milan, è solo dell'Inter. Se l'Inter continua a perdere terreno e soprattutto fiducia in se stessa, allora si può riaprire il discorso. Sette punti sono sempre tanti a otto giornate dal termine. L'unica cosa che si è vista a Firenze, sarà per motivi psicologici o fisici, è che l'Inter non è in salute: ci può stare quando perdi con il Milan o pareggi con l'Atalanta, ma quando pareggi con la Fiorentina avendo rischiato di perdere... qualche campanello d'allarme si è acceso ad Appiano Gentile".

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