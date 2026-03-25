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L’interista Paolo Bonolis punge il Milan: “Ha un culo impressionante. Vi dico cosa penso della rosa”

Il tifoso nerazzurro Paolo Bonolis: 'Il Milan ha un culo impressionante'
Il tifoso nerazzurro Paolo Bonolis e le sue battute sul Milan: l'intervista del conduttore televisivo ai microfoni di 'Sportitalia'
Redazione PM

Paolo Bonolis ha analizzato le rose di Milan e Napoli nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sportitalia'. Il noto conduttore di comprovata fede nerazzurra si è lasciato andare ad una battuta che non è piaciuta ai tifosi rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole

Paolo Bonolis punge il Milan

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Sul Milan: "Mi impensieriscono entrambe, nel senso che sono due splendide rose: Il Milan di Allegri, che ti devo dire? Mi preoccupa un po' meno per la rosa in sé, che peraltro è ottima, però al contempo hanno un culo che è una cosa impressionante. Ma al cul non si comanda".

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Sul Napoli: "Sono due squadre importanti: sei punti sono tanti e spero sappiano gestirli. Il Napoli è stato frustrato da una serie di incidenti micidiali nel corso della stagione, è una bellissima squadra. Hojlund a me piace tantissimo e adesso è rientrato De Bruyne, è rientrato Anguissa, è rientrato McTominay: insomma è una signora squadra".

 

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