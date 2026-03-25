Il tifoso nerazzurro Paolo Bonolis: 'Il Milan ha un culo impressionante'

Sul Napoli: "Sono due squadre importanti: sei punti sono tanti e spero sappiano gestirli. Il Napoli è stato frustrato da una serie di incidenti micidiali nel corso della stagione, è una bellissima squadra. Hojlund a me piace tantissimo e adesso è rientrato De Bruyne, è rientrato Anguissa, è rientrato McTominay: insomma è una signora squadra".