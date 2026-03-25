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Il Milan cresce in difesa e perde milioni in attacco: ecco i nuovi valori della rosa rossonera

Milan, cresce il valore della rosa: bene la difesa, attacco in netto calo
Transfermarkt aggiorna il valore dei giocatori di Serie A: il Milan cresce soprattutto in difesa. Attacco in crisi di gol e numeri
Redazione

Come accade ciclicamente ogni stagione, il noto sito 'Transfermarkt' ha aggiornato i valori delle rose di Serie A. Arrivati nella fase finale della stagione in cui ci si gioca ancora tutto, dallo Scudetto, alle qualificazioni alle coppe europee, senza dimenticare la salvezza, andiamo a vedere i dati più interessanti, con particolare focus sul Milan di Massimiliano Allegri.

Valore rosa: crollano Inter e Napoli, Como pazzesco e Milan in rialzo

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Partendo dal valore delle rose di inizio stagione, spiccano le cadute di tre big del campionato: Napoli, Inter e Juventus. Il Napoli, campione d'Italia in carica, ha perso 79 milioni di euro nei suoi giocatori, complici i tanti infortuni e le brutte prestazioni in campo europeo. Anche l'Inter diminuisce: sono 72 i milioni di euro in meno rispetto all'inizio della stagione, in linea con la fase di difficoltà che sta affrontando l'Inter da un mese. La Juventus, rea di aver giocato una brutta prima parte di stagione, ha visto il suo valore rosa scendere di 39 milioni di euro.

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A salire, e non di poco, il Como e la Roma. I lariani sono la squadra che ha fatto registrare l'aumento maggiore: +103 milioni di euro rispetto l'inizio della stagione. Inevitabile visto la stagione magnifica che li sta portando a una qualificazione europea. Anche la Roma di Gian Piero Gasperini sale. Il valore della sua rosa cresce di 65 milioni di euro. Tra le big anche il Milan sale, anche se di poco, e gran parte del merito è di Massimiliano Allegri che è riuscito a rendere i rossoneri una squadra solida e quadrata. Infatti, come vedremo dopo, il valore della squadra rossonera è cresciuto grazie all'aumento di alcuni difensori.

Milan, chi sale e chi scende? Bene i difensori, attaccanti in difficoltà

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Come detto, la 'cura Allegri' ha funzionato soprattutto per i difensori che hanno aumentato notevolmente il loro valore. Zachary Athekame ottiene un +2 e sale a 10 milioni: non male per un giocatore che si candida ad avere più spazio la prossima stagione. Sull'altra fascia, cresce ancora il valore di Davide Bartesaghi, arrivato a toccare quota 23 milioni di euro, facendo registrare un +5 rispetto all'ultimo aggiornamento. 23 milioni (+3) anche per Koni De Winter, cresciuto negli ultimi mesi dopo un inizio complicato. Il rossonero cresciuto maggiormente è invece Strahinja Pavlovic: 7 milioni di euro in più rispetto all'ultimo aggiornamento e valore che si attesta a 35 milioni.

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Male, se non malissimo, il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo calano di 2 e 3 milioni Ardon Jashari e Youssouf Fofana, facendo sì che il loro valore scenda rispettivamente a 30 e 25 milioni di euro. In attacco nessuno si salva. Niclas Fullkrug raggiunge i 5 milioni di euro (-3), costo del suo eventuale riscatto, mentre Christopher Nkunku vede scendere il suo valore a 28 milioni dopo il -4. Male anche Rafael Leao, che perde 5 milioni e il suo nuovo valore si attesta a 65 milioni di euro. Per concludere, il calo maggiore della rosa rossonera è quello di Christian Pulisic: quasi tre mesi senza gol e nuovo cartellino pari a 50 milioni di euro, -10 rispetto all'ultimo aggiornamento.

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