Milan, cresce il valore della rosa: bene la difesa, attacco in netto calo

A salire, e non di poco, il Como e la Roma. I lariani sono la squadra che ha fatto registrare l'aumento maggiore: +103 milioni di euro rispetto l'inizio della stagione. Inevitabile visto la stagione magnifica che li sta portando a una qualificazione europea. Anche la Roma di Gian Piero Gasperini sale. Il valore della sua rosa cresce di 65 milioni di euro. Tra le big anche il Milan sale, anche se di poco, e gran parte del merito è di Massimiliano Allegri che è riuscito a rendere i rossoneri una squadra solida e quadrata. Infatti, come vedremo dopo, il valore della squadra rossonera è cresciuto grazie all'aumento di alcuni difensori.

Milan, chi sale e chi scende? Bene i difensori, attaccanti in difficoltà — Come detto, la 'cura Allegri' ha funzionato soprattutto per i difensori che hanno aumentato notevolmente il loro valore. Zachary Athekame ottiene un +2 e sale a 10 milioni: non male per un giocatore che si candida ad avere più spazio la prossima stagione. Sull'altra fascia, cresce ancora il valore di Davide Bartesaghi, arrivato a toccare quota 23 milioni di euro, facendo registrare un +5 rispetto all'ultimo aggiornamento. 23 milioni (+3) anche per Koni De Winter, cresciuto negli ultimi mesi dopo un inizio complicato. Il rossonero cresciuto maggiormente è invece Strahinja Pavlovic: 7 milioni di euro in più rispetto all'ultimo aggiornamento e valore che si attesta a 35 milioni.

Male, se non malissimo, il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo calano di 2 e 3 milioni Ardon Jashari e Youssouf Fofana, facendo sì che il loro valore scenda rispettivamente a 30 e 25 milioni di euro. In attacco nessuno si salva. Niclas Fullkrug raggiunge i 5 milioni di euro (-3), costo del suo eventuale riscatto, mentre Christopher Nkunku vede scendere il suo valore a 28 milioni dopo il -4. Male anche Rafael Leao, che perde 5 milioni e il suo nuovo valore si attesta a 65 milioni di euro. Per concludere, il calo maggiore della rosa rossonera è quello di Christian Pulisic: quasi tre mesi senza gol e nuovo cartellino pari a 50 milioni di euro, -10 rispetto all'ultimo aggiornamento.