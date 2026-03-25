Trevisani fa notare: 'Il 4-3-3 mette tutti a loro posto nel Milan'

A 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e dei benefici che porterebbe un cambio di modulo

Milan, ecco le parole di Riccardo Trevisani

"Il Milan ha però un punto in più e può andare a -3 vincendo, se l’Inter dovesse perdere contro la Roma. Io sono critico su alcune cose, come il ritardo sul cambio modulo o il non dare importanza al giocare a pallone. L’andata è stata una delle più belle dell’anno, nel primo tempo. Il Milan l’ha attaccato e questo mi fa arrabbiare: il Milan può giocare bene, lo sa fare ed è una squadra che ce l’ha nei suoi calciatori".