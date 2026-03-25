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Milan, Trevisani fa notare: “Col 4-3-3 il Diavolo avrebbe tutti i giocatori al loro posto”

Trevisani fa notare: 'Il 4-3-3 mette tutti a loro posto nel Milan'
A 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e dei benefici che porterebbe un cambio di modulo
Redazione

Il noto giornalista Riccardo Trevisani, nel consueto appuntamento in diretta su 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato del Milan, soffermandosi particolarmente su un ipotetico cambio modulo. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, ecco le parole di Riccardo Trevisani

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"Il Milan ha però un punto in più e può andare a -3 vincendo, se l’Inter dovesse perdere contro la Roma. Io sono critico su alcune cose, come il ritardo sul cambio modulo o il non dare importanza al giocare a pallone. L’andata è stata una delle più belle dell’anno, nel primo tempo. Il Milan l’ha attaccato e questo mi fa arrabbiare: il Milan può giocare bene, lo sa fare ed è una squadra che ce l’ha nei suoi calciatori".

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Poi ha continuato: "Quello per cui impazzisco è che il 4-3-3 mette tutti al loro posto, tutti. Il terzino destro, anziché tenere Tomori bloccato lo può fare Athekame, con Bartesaghi a sinistra; alzi Saelemaekers alto, e tanto il centrocampo resta a 3. Non c’è alcun dubbio che il Milan giochi meglio col 4-3-3 che col 3-5-2, e poi bisogna lavorare sul calcio, che è una cosa su cui onestamente si difetta…"

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