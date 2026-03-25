Trevisani fa notare: 'Il 4-3-3 mette tutti a loro posto nel Milan'

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Poi ha continuato: "Quello per cui impazzisco è che il 4-3-3 mette tutti al loro posto, tutti. Il terzino destro, anziché tenere Tomori bloccato lo può fare Athekame, con Bartesaghi a sinistra; alzi Saelemaekers alto, e tanto il centrocampo resta a 3. Non c’è alcun dubbio che il Milan giochi meglio col 4-3-3 che col 3-5-2, e poi bisogna lavorare sul calcio, che è una cosa su cui onestamente si difetta…"
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