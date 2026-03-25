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Milan, Pavlovic premiato dalla nazionale Serba: la motivazione

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Strahinja Pavlovic si prepara ad affrontare una nuova sosta con addosso al maglia della nazionale della Serbia: il riconoscimento...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Strahinja Pavlovic si prepara ad affrontare una nuova sosta con addosso al maglia della nazionale della Serbia, dove anche li sarà una pedina fissa della difesa. Durante questa pausa, la squadra balcanica sarà impegnata in due appuntamenti: il primo venerdì alle ore 12:00 contro la Spagna, la seconda invece si giocherà martedì alle ore 18:00 a Backa Topola contro l'Arabia Saudita.

Nel frattempo, però, Pavlovic è stato premiato dalla propria federazione. Il motivo? Ha raggiunto e superato le 50 presenze con la maglia della Nazionale. Insieme a lui, premiati anche Luka Jovic, ex rossonero, e Sergej Milinkovic-Savic, ex Lazio.

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Il difensore rossonero, inoltre, ha voluto commentare attraverso i social, il grandissimo riconoscimento ricevuto. Con un commento, Pavlovic ha dichiarato: "Grato, onorato e orgoglioso di aver raggiunto le 50+ presenze con la Serbia e aver ricevuto il Golden Ball. Rappresentare il mio paese è sempre un onore immenso".

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Vedremo, nei prossimi giorni, i risultati che il serbo collezionerà assieme alla sua Nazionale.

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