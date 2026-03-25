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Il difensore rossonero, inoltre, ha voluto commentare attraverso i social, il grandissimo riconoscimento ricevuto. Con un commento, Pavlovic ha dichiarato: "Grato, onorato e orgoglioso di aver raggiunto le 50+ presenze con la Serbia e aver ricevuto il Golden Ball. Rappresentare il mio paese è sempre un onore immenso".
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Vedremo, nei prossimi giorni, i risultati che il serbo collezionerà assieme alla sua Nazionale.
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