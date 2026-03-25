Milan, occhi puntati su Castro. Concorrenza per Goretzka, mentre Bondo...

Il campionato di Serie A si ferma per fare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano, invece, le notizie sul Milan, che anche questa mattina è apparso sulle pagine dei quotidiani e nelle home page di numerosi siti sportivi. Tante novità di calciomercato: il vertice di metà settimana tra Allegri e la dirigenza sembrerebbe aver dato il via alla pianificazione in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le migliori notizie pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA
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Dalla Germania all'Italia passando per il Belgio: quante novità di calciomercato. Le Top News pubblicate da Pianeta Milan nella mattina di oggi, mercoledì 25 febbraio