Pato non scorda: 'Al Milan non solo calcio, si trattava di una famiglia'

Non solo del Diavolo, il 'Papero' ha spiegato anche cosa vuol dire essere un calciatore in Brasile, facendo riferimento ai primi anni in rossonero: "Quando sei un bambino in Brasile, se fai qualcosa di speciale, ti dicono che sei il nuovo Pelé, il nuovo Ronaldo. Quando sono arrivato a Milano, dicevano: 'Wow, questo è il nuovo Ronaldo'. Ma non mi sono mai sentito il nuovo Ronaldo. Mi allenavo solo perché amavo giocare. Ero con i migliori giocatori del mondo".