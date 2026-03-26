Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pato: “Al Milan non si trattava solo di calcio, era una famiglia. Mi chiamavano il nuovo Ronaldo”

INTERVISTE

Pato: “Al Milan non si trattava solo di calcio, era una famiglia. Mi chiamavano il nuovo Ronaldo”

Pato non scorda: 'Al Milan non solo calcio, si trattava di una famiglia'
Alexandre Pato, ai microfoni di 'The Athletic' racconta cosa voleva dire giocare nel Milan. Parole al miele per l'attaccante col Diavolo nel cuore
Redazione

Alexandre Pato, ex attaccante arrivato al Milan nel 2007, ha parlato del Diavolo in un'intervista concessa ai microfoni di 'The Athletic'. In particolare, l'ex Chelsea si è particolarmente soffermato su cosa voleva dire giocare nel club rossonero in quel periodo, ricordando con grande piacere che si trattava di una famiglia, più che di una squadra di calcio. "Al Milan non si trattava solo di calcio, era una famiglia. Ecco perché quella squadra del Milan ha vinto tutto. Se andavi in ​​campo e vedevi come si allenavano, pensavi: 'Wow, devo fare lo stesso'".

LEGGI ANCHE: Tonali si è sempre sentito un "Gattuso" quando tutti lo paragonavano a "Pirlo": la quota Milan della Nazionale

LEGGI ANCHE

Non solo del Diavolo, il 'Papero' ha spiegato anche cosa vuol dire essere un calciatore in Brasile, facendo riferimento ai primi anni in rossonero: "Quando sei un bambino in Brasile, se fai qualcosa di speciale, ti dicono che sei il nuovo Pelé, il nuovo Ronaldo. Quando sono arrivato a Milano, dicevano: 'Wow, questo è il nuovo Ronaldo'. Ma non mi sono mai sentito il nuovo Ronaldo. Mi allenavo solo perché amavo giocare. Ero con i migliori giocatori del mondo".

Leggi anche
Milan, Gabbia: “Prima delle partite Allegri ci dice cose che poi si verificano in campo”
Il retroscena di Atzori: “Ad Allegri piaceva il casinò. Una sera ci ha fatto vincere 10...

© RIPRODUZIONE RISERVATA