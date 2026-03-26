Milan, che Bartesaghi in Nazionale! Due assist per il talento rossonero

La più grande sorpresa della stagione del Milan è senza dubbio l'esplosione inaspettata di Davide Bartesaghi . Il classe 2005 si è rivelato una piacevole scoperta, sia come quinto a tutto fascia, sia come braccetto all'evenienza. Partito dietro nelle gerarchie, di partita in partita Bartesaghi si è guadagnato la titolarità a suon di prestazioni convincenti.

Milan, guarda che Bartesaghi in Nazionale!

Non solo col Milan, anche con la maglia azzurra della Nazionale il milanista sta brillando. Il giocatore di Massimiliano Allegri, nel tardo pomeriggio di oggi, si è reso protagonista di un'ottima prestazione con l'Italia Under 21 di Baldini. Contro la Macedonia del Nord, settima giornata della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, il difensore rossonero ha giocato un'ottima gara. Bartesaghi ha servito due assist nella larga vittoria per 4-0 contro i macedoni. Il primo su cross per Ndour dopo uno spunto personale in fascia, il secondo per il gol da fuori area di Lipani. Gli altri due gol azzurri, che non vedono la partecipazione di Bartesaghi, sono stati siglati da Ekhator e Fini.