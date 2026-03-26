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Milan, Pellegatti ne è certo: “Col 4-3-3 non sarebbero mai stati fatti 63 punti”

Cambio modulo, Pellegatti: 'Col 4-3-3 non avremmo mai fatto 63 punti'
Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato del Milan e del possibile cambio modulo passando al 4-3-3
Redazione

In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di alcuni temi attuali del mondo Milan. Prima del campo, il noto tifoso rossonero si è soffermato sul possibile acquisto a titolo definitivo di Samuel Chukwueze da parte del Fulham, ricordando che dai vari giocatori in prestito il club di Via Aldo Rossi riuscirà a racimolare una cifra importante in vista del prossimo calciomercato.

"Chukwueze sembra che piaccia anche ai dirigenti del Fulham che sarebbero interessati a riscattarlo con i 24 milioni di euro che arriverebbero nelle casse del Milan. Secondo qualche recente calcolo il Milan da alcuni giocatori in prestito potrebbe portare a casa dai 50 ai 70 milioni. Sarebbe un ulteriore tesoretto per rinforzare la rosa".

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Pellegatti ha poi continuato rispondendo a chi chiede a gran voce il cambio modulo dal 3-5-2 al 4-3-3: "Continuo a dire che quest'anno non servivano le fioriere o i soprammobili di Palissandro, serviva il calcestruzzo. Per le fioriere e i soprammobili bisognerà aspettare la prossima stagione, e lo vuole Allegri. Però prima bisognava partire dai piani bassi. Questa cosa certa gente non la vuole capire e continua a chiedere il 4-3-3, ma non avremmo mai fatto 63 punti".

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