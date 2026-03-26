Cambio modulo, Pellegatti: 'Col 4-3-3 non avremmo mai fatto 63 punti'

Pellegatti ha poi continuato rispondendo a chi chiede a gran voce il cambio modulo dal 3-5-2 al 4-3-3: "Continuo a dire che quest'anno non servivano le fioriere o i soprammobili di Palissandro, serviva il calcestruzzo. Per le fioriere e i soprammobili bisognerà aspettare la prossima stagione, e lo vuole Allegri. Però prima bisognava partire dai piani bassi. Questa cosa certa gente non la vuole capire e continua a chiedere il 4-3-3, ma non avremmo mai fatto 63 punti".