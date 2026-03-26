"Vi ricordate avevo detto che sarebbe arrivato l'assalto della Premier League per Pavlovic. Ieri si è parlato dell'interesse del Chelsea. Non avevo dubbi. Non sarei sorpreso se fosse valutato dai 50 agli 80 milioni di euro. Mercoledì scorso c'è stato il summit tra la dirigenza rossonera e Allegri per mettere le basi verso la prossima stagione e il discorso Pavlovic ci farà capire cosa vorrà fare il Milan da grande". Questo il parere di Carlo Pellegatti sulle voci di un possibile interesse inglese per il difensore del Milan Pavlovic. Ecco il parere del giornalista su 'YouTube'.