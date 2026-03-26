"Vi ricordate avevo detto che sarebbe arrivato l'assalto della Premier League per Pavlovic. Ieri si è parlato dell'interesse del Chelsea. Non avevo dubbi. Non sarei sorpreso se fosse valutato dai 50 agli 80 milioni di euro. Mercoledì scorso c'è stato il summit tra la dirigenza rossonera e Allegri per mettere le basi verso la prossima stagione e il discorso Pavlovic ci farà capire cosa vorrà fare il Milan da grande". Questo il parere di Carlo Pellegatti sulle voci di un possibile interesse inglese per il difensore del Milan Pavlovic. Ecco il parere del giornalista su 'YouTube'.
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Pellegatti ‘avverte’ il Milan: “Pavlovic è un nodo. Se lo dovessero cedere …”
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche delle voci di calciomercato intorno al difensore del Milan Pavlovic. Ecco il parere dal suo canale 'YouTube'
Calciomercato Milan, Pellegatti chiaro su Pavlovic—
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"Venderlo vorrebbe dire diventare un 'serbatoio' per le grandi squadre europee diventando una squadra di seconda fascia. Basta: Thiaw, Tonali, Reijnders, se il Milan non può dire più di no ci aspettano anni normali, senza mai lottare. Se il Milan cede Pavlovic sappiamo quello che ci aspetta: o un talento che diventa bravo e poi verrà ceduto o un giocatore che costa meno. Se questo è il futuro del Milan lo capiremo nel caso in cui arrivasse un'offerta per Pavlovic. Non so se Allegri rimarrà se dovessero cedere Pavlovic, è un nodo. Ci dirà molto del futuro del Milan i giocatori che verranno ceduti".
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