Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha concesso una lunga intervista a Sky Sport nel quale ha parlato anche di Leao e Pulisic. Ecco l'estratto specifico

Emiliano Guadagnoli Redattore 26 marzo - 09:16

Dopo la sconfitta contro la Lazio ha fatto tanto discutere l'uscita dal campo di Leao che si è lamentato con Pulisic reo di non averlo servito in un paio di occasioni. Si è creato un 'caso' sgonfiato il giorno dopo la partita e anche da Fofana con la sua esultanza in Milan-Torino. Anche il difensore Matteo Gabbia ne ha parlato nella sua intervista a Sky Sport (qui tutte le parole). Ecco l'estratto con parole molto importanti e significative.

"In realtà non è successo niente di grave tra Leao e Pulisic. Sono due ragazzi che cercano sempre di dare il massimo per la squadra. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno a Milanello. Sono cose uscite fuori che non rispecchiano la realtà: qui siamo tutti dalla stessa parte e lavoriamo per lo stesso obiettivo". 'Caso' (se possiamo davvero chiamarlo così) definitivamente chiuso con un gruppo davvero coeso che punta a chiudere al meglio la stagione.