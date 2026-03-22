Milan-Torino, Fofana: fine alle polemiche su Leao e Pulisic. Il retroscena

"E' un misto tra le esultanze di Leao e Pulisic. Ho pensato che fare le loro esultanze mi aiutasse a segnare più gol. Vedremo nelle prossime partite". Un bellissimo gesto quello del francese che mette a tacere tutte le critiche e le polemiche scaturite dopo Milan-Lazio 0-1. Un segnale che Leao ha apprezzato in tribuna sorridendo ai gol del francese e di Rabiot e postando uno screen su Instagram con dei cuoricini rivolti all'ex Monaco.