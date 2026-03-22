Milan-Torino, Fofana: fine alle polemiche su Leao e Pulisic. Il retroscena

Milan-Torino, Allegri: “Saelemaekers nostro equilibrio”. Che parole per Rabiot e Pavlovic. Sul rigore …
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Un bellissimo retroscena su una bella serata per il Milan che riparte al meglio dopo la sconfitta di Roma e chiude con i tre punti questo ciclo di marzo. Ricordiamo che dopo la sosta i rossoneri giocheranno al 'Maradona' contro il Napoli in un super incontro per il secondo posto.
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