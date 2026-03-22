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MILAN-TORINO

Basta polemiche: il gesto di Fofana per Leao e Pulisic chiarissimo. E il portoghese risponde sui social

Milan-Torino, Fofana: fine alle polemiche su Leao e Pulisic. Il retroscena
Il centrocampista rossonero Fofana ha segnato il 3-1 tra il Milan e il Torino e ha festeggiato per Leao e Pulisic. Ecco il retroscena e la reazione del portoghese
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rafael Leao non ha giocato contro il Torino per il riacutizzarsi del suo problema all'adduttore. Il portoghese era comunque presente a San Siro dopo le polemiche e il confronto con Pulisic dopo la partita dell'Olimpico contro la Lazio. Contro i granata ha segnato anche Fofana che ha spiegato la sua esultanza particolare.

Milan-Torino, Fofana esulta per Leao e Pulisic

"E' un misto tra le esultanze di Leao e Pulisic. Ho pensato che fare le loro esultanze mi aiutasse a segnare più gol. Vedremo nelle prossime partite". Un bellissimo gesto quello del francese che mette a tacere tutte le critiche e le polemiche scaturite dopo Milan-Lazio 0-1. Un segnale che Leao ha apprezzato in tribuna sorridendo ai gol del francese e di Rabiot e postando uno screen su Instagram con dei cuoricini rivolti all'ex Monaco.

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Un bellissimo retroscena su una bella serata per il Milan che riparte al meglio dopo la sconfitta di Roma e chiude con i tre punti questo ciclo di marzo. Ricordiamo che dopo la sosta i rossoneri giocheranno al 'Maradona' contro il Napoli in un super incontro per il secondo posto.

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