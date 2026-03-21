Di Stefano: 'Leao? Si farà una valutazione per il suo futuro al Milan'

Il Milan è tornato oggi in campo dopo il k.o. esterno contro la Lazio. A 'San Siro' è arrivato il Torino di D'Aversa per provare a dare continuità agli ultimi risultati positivi. I rossoneri sono in campo senza il giocatore più chiacchierato dell'ultima settimana, ovvero Rafael Leao . Dopo il riacutizzarsi del problema all'adduttore , il portoghese non è stato convocato per il match di questa sera. A proposito di Leao , l'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano ha raccontato la settimana di Leao dopo essere finito al centro delle polemiche per la scenata al momento del cambio contro i biancocelesti. Ecco, di seguito, le parole del giornalista sul 10 di Massimiliano Allegri.

Milan, la settimana di Rafael Leao

"Settimana strana perché come dicevate voi lo sfogo di fine partita... Leao è un ragazzo al quale lo spogliatoio è molto legato, non è vero che lo spogliatoio non digerisce i suoi atteggiamenti. Tutti gli vogliono bene, c'è stato un battibecco con Pulisic e poi un chiarimento a Milanello. Lui ha dato disponibilità in questi mesi nonostante il problema all'adduttore e forse in questi giorni non è stato protetto dalla società ed è stato fatto un passo indietro".