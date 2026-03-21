Di Stefano: 'Leao? Si farà una valutazione per il suo futuro al Milan'

Peppe Di Stefano, nel prepartita di Milan-Torino ha parlato di Rafael Leao dopo la settimana ricca di polemiche. Parole importanti anche sul futuro
Il Milan è tornato oggi in campo dopo il k.o. esterno contro la Lazio. A 'San Siro' è arrivato il Torino di D'Aversa per provare a dare continuità agli ultimi risultati positivi. I rossoneri sono in campo senza il giocatore più chiacchierato dell'ultima settimana, ovvero Rafael Leao. Dopo il riacutizzarsi del problema all'adduttore, il portoghese non è stato convocato per il match di questa sera. A proposito di Leao, l'inviato di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano ha raccontato la settimana di Leao dopo essere finito al centro delle polemiche per la scenata al momento del cambio contro i biancocelesti. Ecco, di seguito, le parole del giornalista sul 10 di Massimiliano Allegri.
Milan, la settimana di Rafael Leao
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"Settimana strana perché come dicevate voi lo sfogo di fine partita... Leao è un ragazzo al quale lo spogliatoio è molto legato, non è vero che lo spogliatoio non digerisce i suoi atteggiamenti. Tutti gli vogliono bene, c'è stato un battibecco con Pulisic e poi un chiarimento a Milanello. Lui ha dato disponibilità in questi mesi nonostante il problema all'adduttore e forse in questi giorni non è stato protetto dalla società ed è stato fatto un passo indietro".