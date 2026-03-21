Tanto spazio concesso a Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 21 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo sarà in campo nel pomeriggio e che nell'avvicinamento alla gara (clicca qui per sapere dove vederla in diretta tv o streaming) sono emerse molte novità interessanti. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA