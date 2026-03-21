Tanto spazio concesso a Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 21 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo sarà in campo nel pomeriggio e che nell'avvicinamento alla gara (clicca qui per sapere dove vederla in diretta tv o streaming) sono emerse molte novità interessanti. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
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MILAN-TORINO
Top News Milan-Torino: Allegri getta nella mischia Füllkrug. Leao, pericolo scampato. Mercato caldo
Le notizie più importanti finora pubblicate su Milan-Torino nella mattina di oggi, sabato 21 marzo 2026: spazio al campo, visto che la squadra di Massimiliano Allegri sarà in campo alle ore 18:00 a 'San Siro', ma non soltanto. C'è anche il mercato
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