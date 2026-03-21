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MILAN-TORINO

Diretta tv e streaming Milan-Torino: come e dove vederla e chi ci sarà in telecronaca

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Oggi alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
Daniele Triolo Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

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Milan-Torino, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi pomeriggio alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Torino, valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 2° in classifica, con 60 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 29 partite disputate. Il Torino di Roberto D'Aversa, invece, è 14° in graduatoria, con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, sempre in 29 gare giocate.

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Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Torino è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Milan-Torino su internet in streaming

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Milan-Torino (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia Dario Mastroianni - Fabio Bazzani), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

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Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

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