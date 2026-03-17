Fofana: “Posso essere più efficace di così. Mondiali? Prima devo fare bene con il Milan”. E su Allegri …
La discussione con Pulisic, poi, secondo quanto si è appreso successivamente, è continuata anche negli spogliatoi dello stadio 'Olimpico'. Insomma, un Leao piuttosto nervoso quello di domenica sera e ha stupito soltanto parzialmente la strategia del silenzio adottata sui social dall'attaccante lusitano nelle ore più calde della polemica.
La risposta arriva dalla fede—
Leao, che nel frattempo sui quotidiani di oggi è segnalato addirittura in uscita dal Milan, ha però rotto il silenzio social e lo ha fatto, in nottata, con una storia pubblicata nel suo account ufficiale su 'Instagram'. Nessuna foto, niente dichiarazioni. Bensì un passo del Vangelo di Luca, capitolo 1 versetto 37.
Questo recita il passo scelto da Leao: "Gesù disse: fai ciò che è alla tua portata, l’impossibile è il mio compito”. Senza dubbio si tratta del momento più complicato della stagione di Leao, frenato ripetutamente da un infortunio al polpaccio prima e da un principio di pubalgia poi.
Nonostante questo, l'attaccante portoghese ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 24 partite in un'annata dove, per giunta, ha anche modificato il suo ruolo: non più esterno d'attacco, ma centravanti da area di rigore. Non propriamente la sua posizione, ma vi gioca per il bene della squadra. L'auspicio di tutti è che possa superare questo brutto momento e tornare a sorridere come solo lui sa fare.
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