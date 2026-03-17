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Milan, Leao rompe il silenzio sui social: lo fa scegliendo un passo del Vangelo di Luca

Milan, Leao rompe il silenzio sui social: lo fa scegliendo un passo del Vangelo di Luca
Dopo la sconfitta maturata allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, Rafael Leao, attaccante del Milan, non aveva battuto cenno sui social: lo ha fatto durante la notte, pubblicando una storia su 'Instagram' dai toni aulici e religiosi
Daniele Triolo Redattore 

Inutile girarci intorno: in queste ore, quando si parla di Milan, non si fa altro che dibattere e discutere dell'atteggiamento tenuto da Rafael Leao, attaccante rossonero, durante e dopo la partita persa allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato.

Milan, Leao in un mare di polemiche

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Sostituito dall'allenatore Massimiliano Allegri al 67' di Lazio-Milan per Niclas Füllkrug, Leao è uscito dal campo nervoso, svicolandosi dal tentativo di Mike Maignan di calmarlo, rifiutando il duplice, tentato abbraccio del tecnico livornese e lamentandosi per due motivi. Il primo perché tolto a 20' dalla fine del match; il secondo perché Christian Pulisic non lo aveva servito bene in due occasioni.

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La discussione con Pulisic, poi, secondo quanto si è appreso successivamente, è continuata anche negli spogliatoi dello stadio 'Olimpico'. Insomma, un Leao piuttosto nervoso quello di domenica sera e ha stupito soltanto parzialmente la strategia del silenzio adottata sui social dall'attaccante lusitano nelle ore più calde della polemica.

La risposta arriva dalla fede

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Leao, che nel frattempo sui quotidiani di oggi è segnalato addirittura in uscita dal Milan, ha però rotto il silenzio social e lo ha fatto, in nottata, con una storia pubblicata nel suo account ufficiale su 'Instagram'. Nessuna foto, niente dichiarazioni. Bensì un passo del Vangelo di Luca, capitolo 1 versetto 37.

Milan, Leao rompe il silenzio sui social: lo fa scegliendo un passo del Vangelo di Luca- immagine 2

Screenshot

Questo recita il passo scelto da Leao: "Gesù disse: fai ciò che è alla tua portata, l’impossibile è il mio compito”. Senza dubbio si tratta del momento più complicato della stagione di Leao, frenato ripetutamente da un infortunio al polpaccio prima e da un principio di pubalgia poi.

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Nonostante questo, l'attaccante portoghese ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 24 partite in un'annata dove, per giunta, ha anche modificato il suo ruolo: non più esterno d'attacco, ma centravanti da area di rigore. Non propriamente la sua posizione, ma vi gioca per il bene della squadra. L'auspicio di tutti è che possa superare questo brutto momento e tornare a sorridere come solo lui sa fare.

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