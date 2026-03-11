Pianeta Milan
Ivan Zazzaroni, 68 anni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha spento le polemiche dei tifosi nerazzurri mettendo a paragone il tocco di braccio di Ricci e quello di Bisseck
Ivan Zazzaroni ha pubblicato un post su Instagram in cui riflette sul presunto tocco di braccio di Ricci in Milan-Inter. Il direttore del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sulle polemiche arbitrali degli ultimi giorni, confrontando l'episodio del derby con il tocco di Bisseck contro la Lazio che ha portato all'assegnazione di un calcio di rigore a favore dei biancocelesti. Di seguito, il contenuto pubblicato sui canali social di Zazzaroni.

Milan, Zazzaroni risponde alle polemiche su Ricci e Bisseck

"Attenzione: questa è una riflessione troppo intelligente e non per tutti. Il calcio è quella cosa in cui gli interisti protestarono per il rigore concesso contro la loro squadra per il tocco di Bisseck in Inter-Lazio e adesso si incazzano per quello non assegnato per un tocco simile di Ricci nel derby. Se non era rigore quello di Bisseck non lo è nemmeno quello di Ricci. Oppure: se lo è quello di Ricci lo era anche quello di Bisseck e insomma l’è tutto un troiaio. Dovevano darlo perché l'assegnarono l’altra volta non ha molto senso. Per Grace Hopper «la frase più dannosa del linguaggio è: «Si è sempre fatto in questo modo!”». Conclusione: non importa che sia giusto o sbagliato, se l'hai dato a loro lo devi dare anche a noi. Diffidate di quelli che per un like in più vi leccano il retropensiero".

