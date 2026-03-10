Estupinan l’uomo del momento: spunta anche un piatto dedicato a lui

Pervis Estupinan è decisamente l'uomo del momento per il Milan: il suo gol contro l'Inter è stato decisivo per vincere il secondo derby stagionale in campionato. Un gol che non è per niente casuale, ma nasce dal lavoro settimanale di Allegri e il suo staff (qui tutti i retroscena). Una rete anche pesante per il presente e il futuro in rossonero dello stesso terzino sinistro, che ha sfruttato al massimo l'occasione più importante da quando è arrivato al Diavolo.