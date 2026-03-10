Estupinan l’uomo del momento: spunta anche un piatto dedicato a lui

Pervis Estupinan è decisamente l'uomo del momento per il Milan: il suo gol contro l'Inter è stato decisivo per vincere il secondo derby stagionale in campionato. Un gol che non è per niente casuale, ma nasce dal lavoro settimanale di Allegri e il suo staff (qui tutti i retroscena). Una rete anche pesante per il presente e il futuro in rossonero dello stesso terzino sinistro, che ha sfruttato al massimo l'occasione più importante da quando è arrivato al Diavolo.
Come scrive il giornalista Michael Cuomo su X è stato dedicato un piatto speciale al terzino del Milan Pervis Estupinan. Questo dopo il suo gol decisivo nel derby
Come scrive il giornalista Michael Cuomo su X piatto speciale in onore del gol di Estupinan. Ecco di cosa si tratta.
"A Casa Milan Bistrot il piatto della settimana è la Ceviche di Estupinan, con gamberi Ecuador, cipolla rossa, peperone verde, pomodoro ramato, arancia e lime". Un bel omaggio per un giocatore che ha iniziato la stagione faticando, ma che potrebbe davvero svoltare grazie alla sua rete nel derby contro l'Inter.
